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川普施壓俄烏本周和解 烏克蘭恐用北約夢、克里米亞換停火

川普施壓俄烏本周和解！烏克蘭將回應 恐用北約夢、克里米亞換停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭面臨回應美國俄烏和解方案壓力，料將在本周於倫敦舉行的美烏歐三方會談有所答覆。法新社
烏克蘭面臨回應美國俄烏和解方案壓力，料將在本周於倫敦舉行的美烏歐三方會談有所答覆。法新社

華爾街日報報導，川普政府日前向烏克蘭提出一份結束俄烏戰爭的機密提案，內容包括美方可能承認克里米亞屬於俄羅斯，並排除烏克蘭加入北約的選項。目前基輔面臨來自美方的壓力，料將在本周倫敦舉行的美烏歐三方會談有所回應，一旦達成共識將可能提交莫斯科。

西方官員透露，這份提案由川普政府高層官員於17日在巴黎提交給烏克蘭代表，目的是沿著戰線實施停火、朝最終和談鋪路。美方並也已將提案同步分享給歐洲官員。然而，川普政府的部分構想對烏克蘭而言難以接受，因基輔始終拒絕承認俄羅斯擁有其領土的主張。

一名國務院資深官員20日澄清，美方提案是「可能選項的清單」，希望收到烏方「討論與回饋」，並非接受或否決的最終方案。

美國總統川普20日在真實社群發文表示：「希望俄羅斯和烏克蘭本周達成協議」，並補充，之後兩國將「開始與繁榮的美國展開大規模貿易，發大財」。

為了向俄烏施壓，美國國務卿魯比歐18日才警告，若未來數周在核心議題上沒有取得進展，美國可能暫停斡旋。

目前仍不清楚烏克蘭若接受和解方案，是否能獲得安全保障。川普政府也尚未說明，若歐洲派兵駐烏，美方是否願提供軍事支援以防未來俄羅斯再次侵略。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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