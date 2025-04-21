川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

美國總統川普今天表示，他希望俄羅斯和烏克蘭「本週」達成和平協議，並承諾如果這兩個交戰國簽署休戰協議，雙方都能「與美國做大生意」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「希望俄羅斯和烏克蘭本週將達成協議。」

川普並未透露俄烏和平談判是否出現任何進展。自川普今年1月就任總統以來，華府一直希望推動相關磋商。

川普還在貼文中指出：「（俄烏）雙方將能開始和繁榮的美國做大生意，賺取財富！」