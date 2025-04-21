俄烏復活節休戰將結束 俄媒：普亭未下令延長停火

俄羅斯連停火30小時都不願遵守？烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯總統普丁聲稱因復活節停火30小時，但期間在俄羅斯庫斯克地區仍有無人機對烏克蘭軍隊進行攻擊。美國雖分別與俄烏進行停戰談判，但目前仍陷入僵局，美國甚至考慮承認俄羅斯控制克里米亞島，但烏克蘭不會輕易答應。

2025-04-20 14:46