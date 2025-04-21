俄烏復活節休戰將結束 俄媒：普亭未下令延長停火
根據俄羅斯國營的塔斯社，俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫今天表示，總統普亭沒有發布延長俄烏戰爭復活節停火的命令。
路透社指出，普亭（Vladimir Putin）昨天單方面宣布的停火，將於莫斯科當地時間今天午夜（格林威治標準時間20日21時）結束。
停火結束前約5小時，塔斯社（TASS）引述培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法報導，普亭並未下令延長停火。
當被問及停火是否可能延長，培斯科夫回應：「沒有其他命令。」
普亭昨天單方面宣布在復活節休戰一天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也答應休戰，但俄烏在今天復活節互控對方仍發動攻擊，未遵守休戰協議。
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