普亭喊假的？ 烏俄復活節沒停火

俄羅斯總統普亭十九日單方面宣布復活節停火卅小時，烏克蘭聲稱配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，俄烏廿日都指控對方破壞停火。

普亭宣布，從俄國當地時間十九日傍晚六時（台灣時間十九日晚間十一時）起，停止對烏克蘭軍事行動卅小時。不過，烏克蘭說，俄軍在停火期間依舊空襲烏克蘭首都基輔及多個地區。烏克蘭總統澤倫斯基說，自當地時間廿日上午十時以來，「俄軍砲擊和使用自殺無人機的次數有所增加」。

澤倫斯基說，這顯示普亭無法控制他的軍隊，或者說明俄方所謂停火只是宣傳活動。

俄國也指控烏軍破壞停火。衛報報導，俄國國防部說，烏軍在停火期間仍向俄軍據點開火至少四百四十四次，還發動九百多架次無人機攻擊，造成平民傷亡。

烏克蘭此前曾同意由美國川普政府提議的停火卅天，但俄國拒絕。後來俄烏分別與美國達成協議，停止攻擊能源基礎設施，但隨後指責對方違約。

普亭宣布的停火生效後不到一小時，烏克蘭全境就空襲警報大作，澤倫斯基表示，俄軍使用的伊朗製無人機出現在烏國領空，由此可見普亭對復活節、人命是何態度。

澤倫斯基表示，烏方會以停火因應停火，以防禦性打擊來應付攻擊，若真能停火，烏方建議四月廿日復活節過後將停火由卅小時延續為卅天。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普十八日剛表態可能放棄斡旋俄烏停戰，普亭隔日便宣布復活節停火，似乎是為了安撫白宮、向川普示好的象徵性舉動。

報導說，突如其來的停火提議難以實際操作，部分前線陣地可能正在激戰，即使短暫停火也需幾天準備與協調，否則混亂情勢會讓部隊對停火實施產生困惑，例如是否回應違規開火行為以及停火結束時該如何行動。