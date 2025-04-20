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說好復活節停火？俄烏互控對方持續攻擊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基17日在首都基輔一場簡報會中發言。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基17日在首都基輔一場簡報會中發言。美聯社

俄羅斯總統普亭19日單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭軍方聲稱配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，俄烏都指控對方違反停火聲明。

普亭宣布，從俄國當地時間19日傍晚6時（台灣時間19日晚間11時）起，停止對烏克蘭軍事行動30小時。不過，烏克蘭說，俄軍在停火期間依舊空襲烏克蘭首都基輔及多個地區。

英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基說，自當地時間20日上午10時以來，「俄軍砲擊和使用自殺無人機的次數有所增加」。他說，俄軍使用的第一人稱視角（FPV）無人機數量增加一倍。

澤倫斯基說：「這種狀況不是普亭沒有完全控制他的軍隊，就是證明俄國直到戰爭結束前沒有真正的行動目標，他們只需要有利可圖的公關活動。」

澤倫斯基也感謝媒體報導此事。他說：「值得播報的不是俄方所作所為，而是施壓俄方，使其真的實現全面停火，並在復活節後持續至少30天，給外交談判一個機會。」

俄國也指控烏軍破壞停火。BBC報導，俄國國防部說，烏軍仍向俄軍據點開火，還發動數百架次無人機攻擊，造成平民傷亡。

【中央社／莫斯科20日綜合外電報導】

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天單方面宣布俄烏戰爭將在復活節休戰，俄國國防部今天表示，烏克蘭違反休戰，發動逾千起攻擊，造成基礎設施損壞和平民死亡。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，烏軍對俄羅斯陣地射擊次數為444起，並發動逾900起無人機攻擊。

俄羅斯國防部提及，俄國邊界州布揚斯克州（Bryansk Oblast）、庫斯克州（Kursk Oblast）及貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）遭到攻擊。

俄國國防部在加密通訊軟體Telegram發表聲明寫道：「此次攻擊造成平民傷亡，導致民用設施受損。」

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