俄烏「復活節停火30小時」未熄？烏東俄國控制城市傳爆炸聲

俄羅斯媒體指出，烏克蘭東部被俄國控制的頓內茨克市（Donetsk）今天傳出數起爆炸，此時正值克里姆林宮（Kremlin）宣布的復活節停火實施期間。

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）引述當地消息人士說法報導，頓內茨克市至少出現3起爆炸的聲響。這座城市從2014年起就被俄國控制。

俄羅斯新聞社（RIA）在該區域的記者也回報，當地時間上午9時（格林威治標準時間6時）過後，頓內茨克市至少聽見3起爆炸聲。

對於俄烏戰爭的戰場消息，路透社無法立即獨立查證。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天出乎意料宣布，因為復活節而在烏克蘭實施30小時停火，但基輔當局指控俄軍持續發動砲擊，並呼籲真正且持久地停止戰鬥。