普亭假停火真賣乖？澤倫斯基控遭俄軍狂轟400多次 出動近300次無人機

法新社報導，俄羅斯總統普亭19日表示在東正教復活節期間將暫時停火，但是烏克蘭總統澤倫斯基指控，截至20日清晨，俄軍發動400多次砲擊，並出動將近300架次無人機。澤倫斯基譴責莫斯科營造停火假象，實際上仍在前線攻擊烏軍。

普亭19日在電視談話中宣布，自莫斯科時間當日18時（台灣時間19日23時）至20日午夜（台灣時間21日清晨5時）的復活節期間休戰30小時，並且表示烏克蘭應會仿效相同作法。

不過，澤倫斯基在社群發文，引述武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）報告，當地19日午夜前6個小時內，俄軍總共發動「387次砲擊與19次地面行動」，並且「出動無人機達290次」。而截至當地20日6時（台灣時間20日11時），「前線俄軍從多個方向發動又發動59次砲擊，並展開5次地面行動」。

澤倫斯基直言：「整體而言，截至復活節清晨，我們可以說俄軍正試圖營造停火印象，但仍在部分地區持續推進，並對烏克蘭造成損失。」

美國總統川普及國務卿魯比歐18日才表態可能轉移對促成俄烏停戰的重心，普亭隔日便宣布短暫停火。

華爾街日報引述分析人士指出，普亭藉由臨時停火輕鬆取得一次外交勝利，也凸顯他試圖阻止美方抽身，並將自己塑造成「最渴望和平的領袖」形象。