普亭才喊停火 傳俄前線發動攻擊基輔空襲警報響

俄羅斯總統普亭宣布俄烏戰爭在復活節停火30小時；烏克蘭總統澤倫斯基回應願意遵守。然而，所謂的休戰時間開始沒多久基輔就響起空襲警報，並傳出俄軍在前線發動攻擊的消息。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭（Vladimir Putin）昨天單方面在電視談話中表示，俄方宣布烏克蘭戰爭進入復活節休戰，「自下午6時生效後持續到週日午夜」（格林威治標準時間19日15時至20日21時）。

消息一出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）回應說烏方願意遵守，並提議將20日止的休戰期限往後延。

然而，普亭做出宣布沒幾個小時，澤倫斯基19日晚間就在談話中直指俄軍仍在持續戰鬥，「根據總司令的通報，俄軍在前線部分地區持續發動攻擊行動，砲兵持續在開火」。

澤倫斯基說：「如果俄羅斯現在突然準備真正地採取完整、無條件休戰，烏克蘭將採取相應行動，一如俄方。靜止就會得到同樣的回應、打擊則將招致防禦性打擊作為。」

澤倫斯基也呼籲將休戰延長至30天。他說：「這將展現俄羅斯真正的意圖。30小時足以登上頭條，但無法真正建立起信任措施；30天可以給和平一個機會。」

在烏克蘭赫松（Kherson）地區，地方軍事首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）今晚表示，第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一棟高樓建築遭到無人機襲擊後起火燃燒。他表示，俄國無人機也襲擊了兩個村莊。

烏國空軍晚間針對東部多個地區發布空襲警報。

普羅克丁說：「砲擊行動還在繼續進行，平民再度遭到襲擊。」他說：「這再次證明了俄羅斯沒有把任何事當回事。」

普亭做出宣布沒多久，烏克蘭首都基輔（Kyiv）等地區響起了空襲警報，當地軍事管理部門示警俄國無人機可能來襲。官員呼籲民眾警報解除之前切勿離開避難所。