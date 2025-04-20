俄稱復活節停火30小時 烏批未信守承諾

俄羅斯連停火30小時都不願遵守？烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯總統普亭聲稱因復活節停火30小時，但期間在俄羅斯庫斯克地區仍有無人機對烏克蘭軍隊進行攻擊。美國雖分別與俄烏進行停戰談判，但目前仍陷入僵局，美國甚至考慮承認俄羅斯控制克里米亞島，但烏克蘭不會輕易答應。

俄說停火仍有攻擊

根據《英國廣播公司》報導，普亭宣布俄羅斯軍隊停火到格林威治標準時間20日晚上10點，但若烏克蘭有違反停火的狀況，俄軍將會立刻反擊。澤倫斯基則表示，若俄羅斯真的停火，烏克蘭也會遵守，但俄軍的無人機疑似還在庫斯科與別爾哥羅德地區發動攻擊。

澤倫斯基也喊話，希望普亭可以接受美國之前提出的30天停火協議，烏克蘭外交部長西比哈則說，俄羅斯向來履約紀錄不良，盼可以真正落實停火。這非俄烏戰爭以來俄軍首次宣布停火，2023年1月，俄軍也曾因為東正教耶誕節宣布停火，但後續雙方並未能達成長期的停火協議。

領土議題不好談判

美國自川普總統上任以來，積極與俄羅斯和烏克蘭協商停火協議，烏克蘭3月曾答應無條件全面停火，但俄羅斯設下許多前提，使得停火協議沒有下文。《CNN》提到，美國還打算承認俄羅斯在2014年透過當地公投佔領的克里米亞是屬於俄羅斯的，引發各界討論。

烏克蘭雖當下沒有回應此事，但從澤倫斯基過去反對割讓領土的態度，烏克蘭應該會堅決反對。澤倫斯基表示，領土問題將會是俄烏戰爭中最困難與敏感的議題，同時也是談判的紅線。雖然美國先前與俄羅斯多次接觸，但後續僅達成能源建設停火，第二階段的黑海停火也沒有下文，讓美方很挫折。

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