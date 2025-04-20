阿拉伯聯合大公國居中斡旋 俄烏交換逾500名戰俘

中央社／ 基輔19日綜合外電報導

烏克蘭俄羅斯今天交換逾500名戰俘，這是3年多前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一系列換囚行動中的最新一次。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過Telegram平台表示，277名烏國士兵已從俄羅斯囚禁地返回家園。

俄羅斯國防部則稱，基輔已移交246名俄國軍人。據稱另有31名受傷戰俘被移交給烏克蘭，15名受傷士兵也已從基輔返俄。

烏國人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）發布的影片畫面顯示，一群烏國軍人聚集在樹林裡，旁邊停放著幾輛巴士，其中許多人身披烏克蘭國旗。

澤倫斯基表示，自2022年2月俄羅斯入侵烏國以來，共有4552名烏克蘭人（包括軍人和平民）被俄方遣返。

報導指，俄烏雙方都向協助安排本次換俘行動的阿拉伯聯合大公國表達感謝之意。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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