俄羅斯提議復活節停火 澤倫斯基：同意遵守

俄羅斯總統普亭今天稍早宣布烏克蘭戰爭進入復活節休戰，時間持續到明天午夜。烏克蘭總統澤倫斯基對此回應，烏方將遵守復活節休戰協議。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文表示：「如果俄羅斯現在突然準備真正地採取完整、無條件休戰，烏克蘭將採取相應行動。」

他還提議將俄烏休戰延長至「4月20日復活節之後」。

與此同時，澤倫斯基也指控俄方違反自己提出的休戰承諾。

他強調：「俄羅斯進攻行動仍在多個前線地區持續進行，俄軍炮火也沒有減弱。」

據烏克蘭赫松州州長，在普亭（Vladimir Putin）的休戰宣告於下午6時生效之後，當地仍發生數起俄國無人機攻擊事件。

晚間烏國空軍針對東部多個地區發布空襲警報。

澤倫斯基指出：「由此可見，莫斯科的言論不值得信任。」

「我們非常了解莫斯科的操控手段，也已做好應對各種情況的準備。烏克蘭國防軍將採取理性行動，俄羅斯的每次攻擊都將招致適當反擊。」

普亭今天稍早在電視談話中宣布：「從今天18時（格林威治標準時間19日15時）至週日午夜（格林威治標準時間20日21時），俄方宣布復活節休戰。」

普亭還說：「我們認為烏克蘭會仿效我方做法。同時，我國軍隊應該做好準備，以應對可能違反停火的行徑、敵軍挑釁以及任何侵略行動。」