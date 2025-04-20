聽新聞
0:00 / 0:00
彭博：美擬承認俄控制克里米亞
彭博資訊十九日引述知情人士報導，美國準備承認俄國控制克里米亞地區，作為更廣泛的俄烏和平協議一環，但此事尚未敲定。該報導稱，此一可能的讓步，是美國總統川普亟欲鞏固俄烏停火協議的最新信號。
該知情人士說，美方十七日在法國巴黎向歐洲及烏克蘭盟友提出和平協議草案，包括結束戰鬥的條件大綱、在持久停火下放寬對俄制裁，大體上「凍結」前線、由俄羅斯占領的大部分其他烏克蘭領土仍由莫斯科實效控制，及烏克蘭加入北約也將免談。該知情人士還說，前述討論內容屬機密性質。
白宮與美國國務院皆未對該報導置評。
有官員提到，美方的計畫需進一步跟烏方討論，即並非最終版本的協議，且歐洲盟友也將不會承認莫斯科對烏克蘭俄占區擁有主權。這些官員強調，若克里姆林宮不同意停止戰鬥，則相關會談將不具實質意義，且提供烏克蘭安全保障來確保協議落實，也是任何相關協議必不可少的一環。
一位知情人士說，基輔已同意停火，但其立場是莫斯科也需同意，才能討論其他議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言