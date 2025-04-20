彭博：美擬承認俄控制克里米亞

彭博資訊十九日引述知情人士報導，美國準備承認俄國控制克里米亞地區，作為更廣泛的俄烏和平協議一環，但此事尚未敲定。該報導稱，此一可能的讓步，是美國總統川普亟欲鞏固俄烏停火協議的最新信號。

該知情人士說，美方十七日在法國巴黎向歐洲及烏克蘭盟友提出和平協議草案，包括結束戰鬥的條件大綱、在持久停火下放寬對俄制裁，大體上「凍結」前線、由俄羅斯占領的大部分其他烏克蘭領土仍由莫斯科實效控制，及烏克蘭加入北約也將免談。該知情人士還說，前述討論內容屬機密性質。

白宮與美國國務院皆未對該報導置評。

有官員提到，美方的計畫需進一步跟烏方討論，即並非最終版本的協議，且歐洲盟友也將不會承認莫斯科對烏克蘭俄占區擁有主權。這些官員強調，若克里姆林宮不同意停止戰鬥，則相關會談將不具實質意義，且提供烏克蘭安全保障來確保協議落實，也是任何相關協議必不可少的一環。

一位知情人士說，基輔已同意停火，但其立場是莫斯科也需同意，才能討論其他議題。