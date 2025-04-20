新聞眼／搞不定俄烏戰 川普耗損外交紅利

美國總統川普政府十八日向俄羅斯和烏克蘭下通牒，稱如果未能在數天內看到戰爭結束的可能性，美國將撒手不管，希望兩國能夠盡快表態；雖然美方語帶威脅，但聽得出來美國恐已黔驢技窮。

這場川普曾號稱能在廿四小時內結束的戰爭，如今不但超過三周年，更看到俄軍在戰場上加緊進攻腳步。

川普日前信心滿滿提出的部分停火，要求兩軍避開能源基礎建設，或許從俄方得到正面回應，卻沒有落實到戰場上；根據統計，俄軍已聚集六點二萬餘名兵力在烏克蘭戰場上，並預備好後備兵員，隨時準備支援前線。

隨著川普政府執政即將滿百日，俄烏戰爭的情勢不減反升，而川普新任總統的外交紅利正快速消失。川普顯然明白俄方握有停戰主導權，不肯在言語上招惹俄國，在對等關稅上放俄國一馬，日前再度施壓烏克蘭，只顯示出美方未握有對付俄國的籌碼，眼看川普自詡談判專家的招牌要破功。

川普政府上任後，在處理俄烏戰爭上犯了幾項很明顯的錯誤，除了未能有效安撫烏克蘭，讓烏方在關鍵時刻願意配合美國政策，川普也在上任初期就掀出底牌，明確釋出訊號：美國不會出兵，甚至表達出不願再深陷歐洲戰場的心意。

這兩項失誤讓美國在談判上失去先機，面對俄烏戰爭的停戰，談判的矛盾在於小國尋求安全保證，大國則不肯拉下面子、空手而歸，更不樂見戰後催生「類北約」的烏克蘭；川普政府希望歐洲能夠幫忙解決問題，卻又在貿易政策上削弱美國與歐洲各國的關係，等於扯自己後腿。

川普執政將一百天，口說無憑卻仗勢欺人的外交政策成效有限，若不能在短時間建功，只驗證川普政府與拜登政府在能力上也沒什麼不同；川普的百日慶祝會恐怕要添上一個汙點。