美若放棄調停 棄烏不顧？加倍軍援？

美國川普政府揚言，若不可能終結俄烏戰爭就需要「放手」，不再居間斡旋。美國有線電視新聞網（CNN）十八日報導，果真如此，放手看來將有兩個選項：加倍對烏軍援並對俄國石油及天然氣實施嚴厲制裁，或如美國國務卿魯比歐在巴黎暗示，美方可能完全一走了之、讓烏克蘭及挺烏的歐洲國家獨自面對俄國。

該報導說，川普政府調停俄烏戰爭的耐心一向薄弱，現在看似正完全耗盡；川普回任時自認有能力迅速解決俄烏戰，但此事缺乏進展已讓美方大為受挫。

川普放手的選項包括提供烏克蘭新一波巨額軍援。對俄國石油、天然氣及俄國油氣買家祭出嚴格新制裁，也被認為是美國對莫斯科極限施壓的潛在手段。

但烏克蘭若因此發動反攻，可能促使克里姆林宮重新評估其談判立場。川普和克宮正著眼於達成更廣泛且有利可圖的美俄關係重整，促成烏克蘭和平只是其中一項議程，另外還涉及能源交易、太空探索和採礦合約等，川普恐怕不願危及這些項目。

美國較可能採取的選項，則如魯比歐十八日在巴黎的發言所暗示，即美國最後可能任憑烏克蘭與挺烏歐洲盟友自行對付俄國。

對作戰資源告急的烏克蘭及準備不足的歐洲，這將帶來巨大挑戰，烏克蘭恐將難以自行取得充分軍事補給品來支撐前線。但對克宮，美國抽身俄烏戰也將像把雙面刃；俄軍將更能在烏克蘭為所欲為，但未必能讓俄國總統普亭取得他堅稱想要的勝利，反而拖延戰爭痛苦。

此外，受戰事削弱的俄國經濟壓力將增加；懲罰性國際制裁已使俄國脆弱的財政備受壓力，若無法達成和平協議，制裁不太可能鬆綁。