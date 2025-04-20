俄烏停火難 川普不想管了

美國總統川普十八日表示，希望俄烏戰爭能在短時間內看到結束的可能，否則美國會放棄斡旋；國務卿魯比歐也說，俄烏戰爭不是美國的戰爭，指若無法在數日內確定可以結束戰爭，美國不會持續介入。另俄國媒體報導，廿日是復活節，總統普亭已宣布俄烏戰場實施「復活節停火」。

魯比歐日前與美國特使威科夫一起飛往法國巴黎，與歐洲方面討論如何結束俄烏戰爭。

魯比歐十八日表示，俄烏戰爭很可怕，但不是美國的戰爭；美國不但沒有引發戰爭，過去逾三年時間裡幫助烏克蘭，美國現在希望戰爭結束，而川普上任八十七天以來，不斷努力結束戰爭。

魯比歐說，美國此刻必須決定俄烏戰爭有無結束的可能性，這也是為何美國正與兩邊溝通，包括威特科夫已與普亭見面三次，魯比歐也與烏克蘭特使凱洛格多次與烏方接觸。

魯比歐說，美國必須在數日內、非數周內，釐清俄烏是否有結束的可能性；如果戰爭有辦法結束，美國會盡全力協助。

如果戰爭沒有結束的可能，魯比歐說，川普可能會說，可以了，美國會在雙方準備好接受和平時提供協助，但美國不會花費數周或數月的時間持續介入幫忙。魯比歐說，美國必須很快地決定，在數日內判斷戰爭是否有辦法結束；如果接下來的幾周內發現不行，美國有其他的優先事項。

魯比歐十八日也致電北約秘書長呂特，簡報美方日前向烏克蘭和俄國提出的和平方案，希望此方案能被雙方接受。

川普說，他不能說在幾天內要得到答案，但希望是在很短時間內；如果俄國或烏克蘭任何一方，讓談判過程變得困難，美國就會說，「你們是一群傻子、是一群糟糕的人，我們放棄了，但希望我們不會走到那地步。」

媒體問是否準備好完全撒手不管俄烏談和，川普說，他不願這麼說，但希望戰爭能結束。

至於是否認為普亭在拖延？川普說，他希望沒有，但他發現普亭有拖延的企圖，會讓大家知道；川普也否認他被普亭玩弄。川普說，他希望看到俄烏兩國都有停戰的熱情，也已經看到兩邊有這樣的熱情。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十八日說，為了可能以和平方式解決烏克蘭衝突所進行的談判已有一些進展，但與美國之間的接觸仍可謂複雜困難，但俄羅斯會努力讓這場衝突獲得解決，並確保自身利益，同時對於對話抱持開放態度。對美國是否可能退出居間斡旋俄烏戰爭，他則說這應由美方回答。然而俄國前總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫同日在社群媒體Ｘ寫道，若美歐都袖手旁觀，不介入俄烏衝突，那俄國將能更快「解決問題」。