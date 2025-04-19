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復活節好消息！普亭宣布「停火30小時」 盼烏國能效法

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復活節好消息！普亭宣布「停火30小時」 盼烏國能效法

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭，19日攝於莫斯科。法新社
俄羅斯總統普亭，19日攝於莫斯科。法新社

英國廣播公司（BBC）和路透19日引述俄羅斯媒體稍早報導，俄國總統普亭已宣布在烏克蘭進行「復活節停戰」。俄國預計當地時間19日傍晚6時（台灣時間19日晚間11時）至當地20日午夜為止（台灣21日凌晨5時）停止敵對行動。

烏克蘭總統澤倫斯基未立即回應，但克里姆林宮說希望烏克蘭能效法。

目前尚無跡象顯示這次復活節休戰是否將促成更長期的俄烏和平談判。此前，美國總統川普曾警告，若俄烏任一方使和平協議難以達成，美國將放棄斡旋進一步談判。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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