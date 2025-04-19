聽新聞
0:00 / 0:00
復活節好消息！普亭宣布「停火30小時」 盼烏國能效法
英國廣播公司（BBC）和路透19日引述俄羅斯媒體稍早報導，俄國總統普亭已宣布在烏克蘭進行「復活節停戰」。俄國預計當地時間19日傍晚6時（台灣時間19日晚間11時）至當地20日午夜為止（台灣21日凌晨5時）停止敵對行動。
烏克蘭總統澤倫斯基未立即回應，但克里姆林宮說希望烏克蘭能效法。
目前尚無跡象顯示這次復活節休戰是否將促成更長期的俄烏和平談判。此前，美國總統川普曾警告，若俄烏任一方使和平協議難以達成，美國將放棄斡旋進一步談判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言