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烏克蘭90%同意和平方案？美官員曝關鍵在莫斯科 烏國防部否認

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭搜救隊員18日在東北部蘇米一間遭俄軍無人機襲擊的麵包店進行工作。路透
烏克蘭搜救隊員18日在東北部蘇米一間遭俄軍無人機襲擊的麵包店進行工作。路透

紐約郵報先前報導，美國一名高層官員透露，烏克蘭國防部長已向美方表示，基輔方面「90%」同意美國總統川普提出的和平方案，接下來的關鍵，將取決於莫斯科是否願意加入談判。然而，英國天空新聞報導，烏克蘭國防部否認了紐約郵報的報導。

烏克蘭國防部向天空新聞聲明，稱他們「不做政治決策」，因此也無法做出「任何百分比評估」。

烏克蘭國防部表示：「我們有幾個原則立場：我們在3月11日就支持了美國提出的全面停火提議，但俄羅斯不支持美國的停火提議，並持續每天空襲烏克蘭的城市和基礎設施。在這種狀況下，我們不清楚有誰能夠討論或以『百分比』評估任何對話的進展。我們的關鍵問題是，如何確保停火提案可以運作並被可靠監控。我們仍和美國夥伴保持有建設性的對話，並全力致力結束這場戰爭。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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