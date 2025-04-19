烏克蘭90%同意和平方案？美官員曝關鍵在莫斯科 烏國防部否認
紐約郵報先前報導，美國一名高層官員透露，烏克蘭國防部長已向美方表示，基輔方面「90%」同意美國總統川普提出的和平方案，接下來的關鍵，將取決於莫斯科是否願意加入談判。然而，英國天空新聞報導，烏克蘭國防部否認了紐約郵報的報導。
烏克蘭國防部向天空新聞聲明，稱他們「不做政治決策」，因此也無法做出「任何百分比評估」。
烏克蘭國防部表示：「我們有幾個原則立場：我們在3月11日就支持了美國提出的全面停火提議，但俄羅斯不支持美國的停火提議，並持續每天空襲烏克蘭的城市和基礎設施。在這種狀況下，我們不清楚有誰能夠討論或以『百分比』評估任何對話的進展。我們的關鍵問題是，如何確保停火提案可以運作並被可靠監控。我們仍和美國夥伴保持有建設性的對話，並全力致力結束這場戰爭。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言