俄軍：反攻庫斯克州再傳捷報 僅剩1村未收復
俄羅斯今天宣稱，已收復邊境庫斯克州（Kursk）境內仍受烏克蘭部隊控制的2座村莊之一，僅剩1村待收復。烏軍是在去年8月突襲攻入庫斯克州，一度占領1000多平方公里土地。
法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體平台Telegram發文表示，蘇軍北方集群旗下部隊發動進攻，奪回了歐雷許尼亞村（Oleshnya）。
如今在庫斯克州，只剩戈爾納（Gornal）這座村莊還在烏克蘭部隊手中。
俄軍今年3月收復大片庫斯克州失土，尤其是將烏軍逐出作為行動主要基地的小鎮沙德加（Sudja）。
俄羅斯部隊現已兵臨俄烏邊界，準備朝與庫斯克州對望的烏克蘭蘇米州（Sumy）加大威脅。俄軍近幾週已數度侵入當地。
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