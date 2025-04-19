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俄軍：反攻庫斯克州再傳捷報 僅剩1村未收復

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導
烏軍是在去年8月突襲攻入庫斯克州，一度占領1000多平方公里土地，俄軍今年3月收復大片庫斯克州失土。圖為庫斯克州當地遭襲擊後的殘骸，攝於2025年4月。圖／歐新社
烏軍是在去年8月突襲攻入庫斯克州，一度占領1000多平方公里土地，俄軍今年3月收復大片庫斯克州失土。圖為庫斯克州當地遭襲擊後的殘骸，攝於2025年4月。圖／歐新社

俄羅斯今天宣稱，已收復邊境庫斯克州（Kursk）境內仍受烏克蘭部隊控制的2座村莊之一，僅剩1村待收復。烏軍是在去年8月突襲攻入庫斯克州，一度占領1000多平方公里土地。

法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體平台Telegram發文表示，蘇軍北方集群旗下部隊發動進攻，奪回了歐雷許尼亞村（Oleshnya）。

如今在庫斯克州，只剩戈爾納（Gornal）這座村莊還在烏克蘭部隊手中。

俄軍今年3月收復大片庫斯克州失土，尤其是將烏軍逐出作為行動主要基地的小鎮沙德加（Sudja）。

俄羅斯部隊現已兵臨俄烏邊界，準備朝與庫斯克州對望的烏克蘭蘇米州（Sumy）加大威脅。俄軍近幾週已數度侵入當地。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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