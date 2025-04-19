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昨才下通牒！克宮曝俄烏和談新進度 坦言與美溝通複雜困難

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社

俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，為了可能以和平方式解決烏克蘭衝突所進行的談判已有一些進展，但與美國之間的接觸仍可說複雜困難。

路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體記者表示：「溝通上有相當難度，因為這本來就不是個簡單的議題。」

但他也說：「俄羅斯會努力讓這場衝突獲得解決，並確保自身利益，同時也對對話抱持開放態度。我們持續這麼做。」

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望俄烏和平協議能迅速達成，但若其中一方讓這變得非常困難，他無法永無止境參與尋求和解。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天稍早在法國巴黎會晤歐洲及烏克蘭領袖後也對媒體表示，若在「幾天內」沒有進展，華府可能放棄努力促成俄烏終戰。

培斯科夫今天被問及美國是否可能退出尋求俄烏和平解決衝突時，他說這是華府該回答的問題。

培斯科夫表示：「我們認為已確定有過一些進展。」他舉例，俄烏曾同意暫停打擊能源基礎設施，但他也指出烏方並未遵守。

培斯科夫說：「因此，過去已達成某些進展，但接下來無疑還會有許多複雜的討論。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭 美國

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