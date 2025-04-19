經濟學人：烏克蘭當前隱患恐為權力壟斷少數之手

俄烏戰事超過3年，目前烏國內有戰場處於劣勢、外有美國川普政府恐不再相挺等隱憂。然而英國「經濟學人」認為，總統權力益發膨脹且頻出錯，烏克蘭最大問題恐在政治而非軍事。

報導指出，自俄國入侵以來，許多自由派與溫和派烏克蘭人面臨兩難困境－揭露政府無能、腐敗或管理不善恐殃及國際對基輔支持，但默不作聲卻等於接受總統澤倫斯基逐漸壟斷權力，這有時反會削弱烏國效率，甚至抵銷為戰爭的努力。

烏克蘭獨立線上日報ZN.UA主編莫斯托瓦亞（YuliaMostovaya）說：「當西方媒體和歐洲領袖們將澤倫斯基捧為英雄讓他成名時，我們感覺像被綁住了。」

一位不具名的烏克蘭官員表示「若澤倫斯基覺得沒有對手時，就代表大選近了」經濟學人認為，基輔當局似乎也正為此而加緊控制。

烏克蘭最大在野黨黨魁、前總統波洛申科（PetroPoroshenko）今年2月僅因「空泛的國安威脅」指控而挨罰，資產被凍還被控叛國罪，批評者認為叛國罪官司猶如法律手段的整肅，種種作為等於實質禁止波洛申科參選。

民間社運人士也受害。致力反腐的沙布寧（VitalyShabunin）在戰爭之初就從軍，但仍持續揭露烏克蘭國防部的貪腐，使他成為被打壓對象。他最近又因一項調查被派往最前線，且他每天大小事都會被通報當局。沙布寧說這種手段跟俄國總統蒲亭剛掌權時如出一轍。

經濟學人指出，基輔目前以效能為名，將本屬機關或國會的權力集中於總統身邊少數非民選官員手上，像是幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）、澤倫斯基的文膽利特溫（Dmytro Lytvyn）及負責監督國安單位的塔塔洛夫（Oleh Tatarov）等人。

忠心者會獲得任職國營企業董事會等酬庸，而太有主見、有高民意支持率或與西方有直接溝通管道者，紛遭解職或被邊緣化，包括極具人望的前烏軍總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny），於2024年2月被解職並被派往倫敦擔任駐英大使。

烏克蘭另一重要網媒「烏克蘭真理報」（UkrainskaPravda），主編穆薩耶娃（Sevgil Musaeva）表示，總統辦公室不去處理引來調查報導的問題根源，代之以限制採訪、打壓廣告商，甚至把跟記者接觸視為叛國。