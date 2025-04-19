快訊

大學甄試失敗經驗能加分 教授看中學習歷程撰寫反思

MLB／準備當爸！大谷翔平請假陪產 今年球季首次缺席比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

川普拚俄烏停戰最新讓步 彭博：美國擬承認「克里米亞屬於俄國」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭。法新社
美國總統川普與俄羅斯總統普亭。法新社

美國總統川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日均表示，若烏俄和談進展遲緩，美國將準備放棄協助斡旋。彭博資訊引述消息報導，美國已準備好在俄烏和平協議的一部分中，承認俄羅斯烏克蘭克里米亞地區的控制權，顯示出川普極力推動停火協議。

克里米亞自2014年被俄羅斯入侵並舉行公投後即遭吞併，國際社會至今未予承認，避免為俄方非法併吞背書。若美方承認此舉，恐對國際法與禁止武力侵占領土的原則造成重大衝擊。烏克蘭總統澤倫斯基也多次強調，絕不會將領土拱手讓給莫斯科。

然而，若美國作出此讓步，將是俄羅斯總統普亭的一大勝利。他長期尋求國際承認克里米亞為俄國領土。目前，普亭仍未接受川普提出的全面和平方案。

知情人士表示，該議題仍未定案，白宮與國務院皆未對此回應。熟悉談判的美方官員也拒絕評論克里米亞問題的細節。

彭博先前報導，美方17日在巴黎向盟友提出俄烏和平協議草案，包括停火條件與若實現持久停火即可放寬對俄制裁等內容。

草案大致將目前前線情勢「凍結」，現由俄軍實質控制的烏克蘭地區將繼續維持現狀，烏克蘭加入北約的目標也將被擱置。由於談判機密，相關人士未進一步透露細節。

本次巴黎會談包含法國總統馬克宏與美國特使威科夫（Steve Witkoff）的會晤，並有國務卿魯比歐、國安顧問與來自法、德、英、烏的談判代表出席。預計下周將於倫敦進行後續磋商。

其中一位官員指出，美方提案目前尚未構成最終協議，歐洲盟國也不會承認俄方對被占地區的主權。他強調，若俄方未承諾停火，一切協議將無從談起，且提供烏克蘭安全保障亦是關鍵一環。

熟悉情況人士指出，烏克蘭已接受停火，但堅持莫斯科也必須作出同樣承諾，才能展開其他議題的討論。在巴黎，烏方代表團專注於停火監測機制與維和部隊的相關討論。

然而，俄軍拒絕黑海部分停火提議後，仍持續轟炸烏克蘭城市。克里姆林宮表示，涵蓋能源基礎設施的30天有限停火已於18日結束。俄軍一周前甚至對烏東蘇米市發射彈道飛彈，包括一枚含集束炸彈的飛彈，造成35人喪生。

巴黎會談同時也延續法英聯手提出的戰後「安全支援部隊」計畫，旨在確保烏克蘭擁有充足人力與資源建構軍力。巴黎與倫敦方面希望此舉能展現歐洲對烏克蘭未來的承諾，並說服川普為此提供後盾。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭

延伸閱讀

互捧？川普大讚「她」征服全歐洲 但2人會談仍缺乏實質成果

川普盼促俄烏早日停戰 若持續缺乏進展美將放手不管

美法官下令 禁川普政府快速驅逐移民至第三方國家

施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

相關新聞

耐心已盡！傳川普上周已向幕僚表態：俄烏談判卡關不如撤手

美國總統川普和國務卿魯比歐18日皆表示，若烏俄和談進展遲緩，美國將準備放棄協助斡旋，此舉被視為川普政府可能放棄烏克蘭的最...

川普拚俄烏停戰最新讓步 彭博：美國擬承認「克里米亞屬於俄國」

美國總統川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日均表示，若烏俄和談進展遲緩，美國將準備放棄協助斡旋。彭博資訊引...

美副總統范斯訪問羅馬 義總理倡議烏克蘭持久和平

美國國務卿魯比歐稱美國可能停止調停俄烏戰爭，義大利總理梅洛尼在昨天訪問白宮後，今天趕回羅馬接待來訪的美國副總統范斯。義國...

烏首次公開控陸 直接軍援俄

烏克蘭總統澤倫斯基十七日在基輔記者會指稱，「我們終於掌握到情報，顯示中國正向俄羅斯提供武器」。他還說，「我們認為中方代表...

魯比歐：美可能將放棄調停俄烏

美國國務卿魯比歐十八日在法國巴黎指稱，除非有明確跡象顯示俄烏能達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內停止調停作為。

川普：俄烏誰讓談和變困難 美國就準備放棄

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，如果數日內無法確定俄烏戰爭有結束的可能，美國將繼續前進，不再協助斡旋；美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。