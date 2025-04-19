川普拚俄烏停戰最新讓步 彭博：美國擬承認「克里米亞屬於俄國」

美國總統川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日均表示，若烏俄和談進展遲緩，美國將準備放棄協助斡旋。彭博資訊引述消息報導，美國已準備好在俄烏和平協議的一部分中，承認俄羅斯對烏克蘭克里米亞地區的控制權，顯示出川普極力推動停火協議。

克里米亞自2014年被俄羅斯入侵並舉行公投後即遭吞併，國際社會至今未予承認，避免為俄方非法併吞背書。若美方承認此舉，恐對國際法與禁止武力侵占領土的原則造成重大衝擊。烏克蘭總統澤倫斯基也多次強調，絕不會將領土拱手讓給莫斯科。

然而，若美國作出此讓步，將是俄羅斯總統普亭的一大勝利。他長期尋求國際承認克里米亞為俄國領土。目前，普亭仍未接受川普提出的全面和平方案。

知情人士表示，該議題仍未定案，白宮與國務院皆未對此回應。熟悉談判的美方官員也拒絕評論克里米亞問題的細節。

彭博先前報導，美方17日在巴黎向盟友提出俄烏和平協議草案，包括停火條件與若實現持久停火即可放寬對俄制裁等內容。

草案大致將目前前線情勢「凍結」，現由俄軍實質控制的烏克蘭地區將繼續維持現狀，烏克蘭加入北約的目標也將被擱置。由於談判機密，相關人士未進一步透露細節。

本次巴黎會談包含法國總統馬克宏與美國特使威科夫（Steve Witkoff）的會晤，並有國務卿魯比歐、國安顧問與來自法、德、英、烏的談判代表出席。預計下周將於倫敦進行後續磋商。

其中一位官員指出，美方提案目前尚未構成最終協議，歐洲盟國也不會承認俄方對被占地區的主權。他強調，若俄方未承諾停火，一切協議將無從談起，且提供烏克蘭安全保障亦是關鍵一環。

熟悉情況人士指出，烏克蘭已接受停火，但堅持莫斯科也必須作出同樣承諾，才能展開其他議題的討論。在巴黎，烏方代表團專注於停火監測機制與維和部隊的相關討論。

然而，俄軍拒絕黑海部分停火提議後，仍持續轟炸烏克蘭城市。克里姆林宮表示，涵蓋能源基礎設施的30天有限停火已於18日結束。俄軍一周前甚至對烏東蘇米市發射彈道飛彈，包括一枚含集束炸彈的飛彈，造成35人喪生。

巴黎會談同時也延續法英聯手提出的戰後「安全支援部隊」計畫，旨在確保烏克蘭擁有充足人力與資源建構軍力。巴黎與倫敦方面希望此舉能展現歐洲對烏克蘭未來的承諾，並說服川普為此提供後盾。