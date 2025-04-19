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美副總統范斯訪問羅馬 義總理倡議烏克蘭持久和平

中央社／ 羅馬18日專電
美國副總統范斯（右）訪問羅馬，義大利總理梅洛尼（左）18日在總理府接見范斯，談到為烏克蘭追求公正持久的和平。（義大利總理府提供）中央社
美國副總統范斯（右）訪問羅馬，義大利總理梅洛尼（左）18日在總理府接見范斯，談到為烏克蘭追求公正持久的和平。（義大利總理府提供）中央社

美國國務卿魯比歐稱美國可能停止調停俄烏戰爭，義大利總理梅洛尼在昨天訪問白宮後，今天趕回羅馬接待來訪的美國副總統范斯。義國總理府表示，會中討論重點包括如何達成烏克蘭公正持久的和平。

魯比歐（Marco Rubio）今天在法國巴黎表示，除非有明確跡象顯示俄烏可以達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內停止嘗試調停。

義大利總理府發布聲明指出，梅洛尼（GiorgiaMeloni）今天在總理府以午宴款待范斯（JDVance），2位副總理塔加尼（Antonio Tajani）、薩爾維尼（Matteo Salvini）皆出席；正如梅洛尼與川普在聯合聲明中所強調的，美義不僅在文化等層面有良好關係，也決心共同加強在安全、經濟、科技等領域的合作。

義國總理府聲明指出，透過梅洛尼與范斯此次會晤，雙方進一步討論貿易與當前國際政治重要議題，首先是為達成烏克蘭公正持久的和平而努力。

梅洛尼昨天與川普會晤氣氛十分良好，川普事後在社群發文給予極高評價：「梅洛尼到白宮的訪問表現出色，她熱愛自己的國家，她留給每個人的印象都超棒（the impression she left on everyone wasFANTASTIC）。」

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼始終堅信，要與川普對話必須保持直接的個人關係，她希望藉著這次華府行，讓歐盟也能理解這一點，在對等關稅暫停實施的90天之內，讓美歐達成共識、化解歧見。

報導指出，美歐領袖在6月將有2個直接談判機會，一是在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，另一是6月24、25日，川普將到海牙參加北約峰會；在此之後，義大利將舉行烏克蘭重建會議，梅洛尼在與川普、范斯對話時，都提出了「俄羅斯是侵略者」、「需為烏克蘭尋求公正持久和平」的立場。

報導指出，在「梅川會」中，川普表達確信美歐可就關稅達成協議，但義國政要評估，共識要往前推進，歐盟還須針對一些川普在意的關鍵事項採取具體行動，「其中包括與中國的關係」。

報導表示，梅洛尼今天會晤范斯後，與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話；消息人士透露，「梅川會」情況已被歐盟領導圈仔細評估，目前認為訊號是「積極的」，梅洛尼沒有說出任何與歐盟不同步的話。

報導說，梅洛尼昨天向美方提出一系列強化合作的努力，包括促進企業對美投資100億歐元，增加從美國進口液化天然氣，共同承諾在稅收方面不歧視大型科技公司，加強國防合作，僅使用可靠供應商以保護關鍵敏感基礎設施技術，發展「印度-中東-歐洲經濟走廊」，在2026年和2028年展開2次火星探測任務，加強太空合作。

此外，義大利將為振興美國造船業做出貢獻，美國將評估為投資提供經濟特區（SEZ）機會。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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