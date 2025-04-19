川普：俄烏誰讓談和變困難 美國就準備放棄

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，如果數日內無法確定俄烏戰爭有結束的可能，美國將繼續前進，不再協助斡旋；美國總統川普18日也同意這項說法，稱美國希望在短期內確定。

川普說，他不能說必須在幾天內得到答案，但希望是在很短（very shortly）的時間內；川普說，俄烏戰爭每周平均就有2500名年輕士兵陣亡，美國希望盡快結束戰爭。

川普也表示，如果俄國或烏克蘭任何一方讓談和的過程變得非常困難，美國就會說，「你們是一群傻子、是一群糟糕的人，我們放棄了（take a pass），不過希望我們不會走到那步田地。」

至於媒體詢問川普，是否準備好完全撒手不管俄烏談和，川普說，他不願意這麼說，但美國希望戰爭能夠結束。

媒體也詢問川普，會不會認為俄羅斯總統普亭在拖延？川普說，他希望沒有，但川普說，如果他發現普亭有拖延的企圖，川普會讓大家知道；川普也否認他被普亭玩弄。

川普說，他的期待是希望看到俄烏兩國都有停戰的熱情，並認為，他現在已經看到兩邊有這樣的熱情。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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