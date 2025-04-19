魯比歐：美可能將放棄調停俄烏

美國國務卿魯比歐十八日在法國巴黎指稱，除非有明確跡象顯示俄烏能達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內停止調停作為。

魯比歐十七日在巴黎和歐烏官員會談後，突聲稱儘管美國總統川普仍對達成和平協議感興趣，但全球還有許多其他需關注的優先要務。

魯比歐提醒，「我們（美國）不會連幾周，甚至連幾月一直嘗試，所以我們現在就需非常迅速地確定，我是說幾天內，看看（和平協議）這件事能否在未來幾周內達成；要是可行，我們就會參與，否則我們還有其他優先事項」。

魯比歐說，美方已私下向俄烏戰爭雙方和歐方提出有關如何終結這場戰爭的協議框架，包括停火。與此同時，法國總統府艾里賽宮宣布，下周將在英國倫敦與歐美烏官員舉行新會談，以推動相關談判。魯比歐表明，若真能取得進展，那不排除親自出席。美國副總統范斯則對俄烏戰爭能畫下句點感到樂觀。

法國官員十七日說，由總統馬克宏當東道主，與談代表包括魯比歐、美國總統中東特使威科夫和烏克蘭、英國外交大臣拉米等歐洲三強（Ｅ３，法、英、德三國）高官在巴黎艾里賽宮的會談極佳，「開啟（終戰的）正向進程」，也顯示歐洲人回到決定烏克蘭未來的談判桌上。路透同日報導稱，此一高階外交活動反映出，歐洲愈來愈擔憂川普政府在俄烏戰爭問題上對莫斯科的提案對歐烏不利。

另外，烏克蘭第一副總理兼經濟部長思維里登科十七日在社群媒體寫道，「我們很高興地宣布，與美國夥伴簽意向備忘錄，這將替雙邊經濟夥伴協議以及設立烏克蘭重建投資基金鋪路」。

烏克蘭代表團上周末赴華府協商。知情人士指稱，美烏原就一份初步框架協議達成共識，但一直沒正式簽署，前述備忘錄被視為邁向全面的烏克蘭礦產開發協議重要轉捩點。烏克蘭總統澤倫斯基透露，先簽備忘錄、再簽全面協議的構想是由美方主動提出，正式協議未來仍須經烏克蘭國會批准。

川普十七日在白宮對媒體說，「我們有礦產協議，我猜下周四（廿四日）會簽。很快，我認為（烏克蘭）他們會履行協議，所以我們再看看。但我們對那件事有協議」。川普還說，「我不要求澤倫斯基負責，但我對爆發這場戰爭並不高興；我不是在怪他，但我不會說他做得很棒，好嗎？我不是他的超級粉絲」。

川普屢屢表示，此一協議將讓美國能優先獲得烏克蘭的天然資源與關鍵礦產，作為拜登政府對烏軍援回報。美國財長貝森特十七日也說，美烏正研議細節，礦產協議全文預計達八十頁，若進展順利，可望在廿五日前完成簽署；「這份協議基本上就是我們此前達成共識的延伸版，當時是簽一份備忘錄，現在升級為正式協議」。