美調停俄烏戰爭 擬喊卡…市場聚焦下周美烏礦產協議

美國國務卿魯比歐18日在巴黎表示，除非有明確跡象顯示俄烏能達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內停止調停作為。

魯比歐18日在巴黎和歐烏官員會談後，突聲稱儘管美國總統川普仍對達成和平協議感興趣，但全球還有許多其他需關注的優先要務，「我們（美國）不會連幾周，甚至連幾月一直嘗試，所以現在就需非常迅速地確定，我是說幾天內，看看（和平協議）這件事能否在未來幾周內達成；要是可行，我們就會參與，否則我們還有其他優先事項」。

魯比歐說，美方已私下向俄烏雙方和歐方提出有關如何終結這場戰爭的協議框架。彭博資訊18日報導，美國對盟友提出的方案中，也包括如果俄烏持續停火，就鬆綁對莫斯科的制裁。而烏克蘭想加入北約的期望也已遭剔除。

人也在巴黎的美國副總統范斯倒是對俄烏終戰樂觀以待。

但無論如何，魯比歐這番「告白」坐實了許多西方國家的警告：與俄羅斯總統普丁談和，遠比川普所想的困難。而無論談判破局的責任歸咎於誰，最大受害者仍將是烏克蘭。

法國愛麗榭宮表示，來自德國、法國、美國和英國的國安顧問與談判代表，下周將於倫敦再次會面，跟進18日在巴黎會議上的討論。

在此同時，烏克蘭17日宣布，預計下周與美國簽署與礦產協議有關的備忘錄，作為推動雙方簽署開發烏克蘭礦產資源協議的第一步。烏克蘭代表團已於上周末前往華府磋商，回應川普政府所提一項更廣泛的合作方案。知情人士透露，雙方原本就初步框架協議達成共識，但始終未正式簽署。如今的備忘錄被視為邁向全面協議的重要轉捩點。

川普17日會見義大利總理梅洛尼時表示：「我們有一項礦產協議，我想大概會在周四（24日）簽署，我認為他們會遵守這份協議。」

他的表態意味，因烏克蘭總統澤倫斯基與他和副總統范斯之前發生齟齬而擱淺的協議，將重回正軌，也暗示雙方已經就戰後開採烏克蘭礦產資源和重建基礎設施計畫的協議大綱達成一致。

川普強調，這項協議將讓美國能優先取得烏克蘭的天然資源與關鍵礦產，作為拜登政府時期對烏軍援的回報。