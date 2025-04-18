衝突升級！澤倫斯基怒控向俄國「提供武器」 烏克蘭宣布制裁3陸企

烏克蘭政府周五（4月18日）公布了最新的制裁實體名單，其中包括三個中國實體。根據路透社報導，被點名的包括北京空天翔輝科技有限公司（Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd）、瑞金機械有限責任公司（Rui Jin Machinery Co. Ltd）以及中復神鷹碳纖維西寧有限公司（Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd）。

除了以上三家註冊在中國的公司之外，一些俄羅斯企業也榜上有名，制裁名單並未詳細說明為何將他們列入。這些公司被禁止在烏克蘭開展業務，並凍結其在烏克蘭的資產。

據烏克蘭政府稱，2021年烏克蘭向中國出口了價值80億美元的商品，其中大部分是原材料和農產品；而從中國進口了不到110億美元，主要是制成品。

中方反駁澤倫斯基指控

儘管自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄兩國一直保持著密切的經濟聯繫，但中國一直試圖建立中立的形象，並否認參與了該戰爭。就在公布制裁名單前一天，烏克蘭總統澤倫斯基指控中國向俄羅斯供應武器，且參與了在俄羅斯的武器生產。澤倫斯基表示將在下周提供更多細節。

中國外交部周五早些時候駁斥了澤倫斯基的指控，稱其為政治操弄。外交部發言人林劍表示，中方在烏克蘭問題上一直積極致力於止戰停火、勸和促談，且從未向衝突任何一方提供致命性武器，並嚴格管控軍民兩用物項。

烏克蘭：百位中國公民加入俄軍陣營

一周前，澤倫斯基曾表示，有至少155中國公民為俄軍作戰，且中國官員對俄羅斯透過社交媒體招募中國公民參戰一事知情。俄羅斯方面否認了這一說法，中國政府則警告衝突各方「不要發表不負責任的言論」。烏克蘭和美國官員後來表示，這些人是為了錢主動報名參戰的。

本周一，兩位被烏克蘭俘虜的中國籍士兵出席了烏克蘭軍方的記者會。他們表示希望中國政府能夠將他們交換回國，並警告其他中國公民不要前往參戰。

（路透社）

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