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川普提議…俄烏停攻能源基礎設施30天屆滿 克宮：普亭未下其他指令
俄羅斯總統普亭一個月前同意美國總統川普的提議，俄烏雙方暫停攻擊彼此的能源基礎設施30天。克里姆林宮發言人佩斯科夫18日證實，美方斡旋的暫停打擊能源基礎設施30天協議已正式屆滿，並表明莫斯科尚未宣布進一步措施。
俄羅斯官媒RT與衛星通訊社報導，佩斯科夫接受記者採訪時指出，「一個月確實已屆滿」，並補充道，「截至這個時候，最高統帥普亭總統沒有下達其他任何指令」。
當記者問及對局部停火做出評估時，佩斯科夫表示，儘管基輔違反了協議，但莫斯科對此持正面態度，「我們認為，已經可以確認一定進展，這一進展與不打擊能源基礎設施的暫停協議有關。俄羅斯聯邦遵守了協議，烏克蘭方面則不能這麼說」。
美國國務卿魯比歐18日在法國巴黎表示，美國總統川普若在幾天內看不到明確的和平協議跡象，將停止嘗試斡旋俄烏之間的和平談判。魯比歐說，川普仍然對達成協議感興趣，但「我們不會無止盡地投入這項努力，拖上好幾周甚至幾個月」。
對此，佩斯科夫承認，確保烏克蘭衝突和平的談判很困難，卻也強調莫斯科仍然致力於尋找解決方案。
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