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澤倫斯基指控大陸向俄國提供武器 北京：反對無端指責

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍18日駁斥烏克蘭總統澤倫斯基的指控。圖為先前林劍主持記者會。圖／路透
大陸外交部發言人林劍18日駁斥烏克蘭總統澤倫斯基的指控。圖為先前林劍主持記者會。圖／路透

烏克蘭總統澤倫斯基日前稱，烏克蘭情報機構掌握的情報顯示大陸已向俄羅斯提供火炮和彈藥，且在俄羅斯境內參與部分武器的生產。對此，大陸外交部駁斥稱，從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項，並強調「堅決反對無端指責和政治操弄」。

大陸外交部發言人林劍18日下午在記者會上，就澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的指控回應稱，大陸在烏克蘭問題上的立場一貫明確，一直積極致力於止戰停火、勸和促談。大陸從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。「烏方對此是十分清楚的，也公開表示俄方進口武器的零部件多數來自美國等西方國家」。

林劍強調，大陸「堅決反對無端指責和政治操弄」。

對於澤倫斯基的說法，美國總統川普（Donald Trump）17日在與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）共同會見記者時，並沒有具體的置評。

2024年底，美國財政部表示，已經制裁了廈門林巴赫航空發動機有限公司（Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd.），該公司為俄羅斯「鷹身女妖」（Garpiya）系列遠程攻擊無人機生產引擎；此外，另一間被制裁的大陸公司為紅兔矢量實業深圳有限公司（Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd），指其參與了無人機的運送。據BBC，當時大陸駐美大使館反駁美國的指控不實，強調大陸與俄羅斯的貿易公開及光明正大，符合世貿規定及市場原則。該使館發言人劉鵬宇指美國一方面向烏克蘭提供前所未有的軍事援助，卻對大陸與俄羅斯的正常貿易提出不實指控，表示這是典型的雙重標凖，極其虛偽和不負責任。

目前大陸與烏克蘭的關係仍在發展中。今年3月6日，大陸新任駐烏克蘭大使馬升坤琨會見烏克蘭農業政策與食品部部長科瓦利、食品安全與消費者保護署署長特卡丘克，馬升坤代表大陸海關總署與特卡丘克簽署「烏克蘭豌豆輸陸植物檢疫要求議定書」和「烏克蘭野生水產品輸陸檢驗檢疫和衛生要求議定書」。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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