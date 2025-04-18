聽新聞
0:00 / 0:00
美歐在巴黎就俄烏停戰磋商 魯比歐再提和平計畫
法國今天肯定美國與歐洲高層官員間針對俄烏戰爭的會談，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在會談中再度推動美方提出的和平計畫。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室表示，歐洲正尋求在終結俄烏戰爭的相關努力中扮演積極角色，而這些會談開啟了「正向進程」。
法新社報導，與會人士包括馬克宏、魯比歐、美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、英國外交大臣拉米（David Lammy）、德國官員和烏克蘭部長。
由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）拒絕全面休戰，美國總統川普推動終結俄烏戰爭的努力進展不甚順利。
法國總統府表示：「我們今天在巴黎開啟了正向進程，而歐洲方面也參與其中。」
法國總統府還指出，來自美國、法國、英國、德國和烏克蘭的特使，下週將在倫敦舉行一場新會議。
魯比歐也致電俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov），討論這場在巴黎召開的會議。
根據美國國務院，魯比歐向拉夫羅夫表示：「川普總統和美國希望這場戰爭終結，現在已向各方提供可耐久持續的和平綱要。」
魯比歐還說：「美方框架在巴黎受到正面回應顯示，只要各方致力於達成協議，和平是有可能實現的。」
俄羅斯外交部則透過聲明表示，拉夫羅夫「重申莫斯科當局已準備好持續與美國方面合作努力，全面解決烏克蘭危機的根本原因。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言