川普失去耐性？魯比歐：俄烏和平協議數天內沒進展 美準備放棄斡旋

美國國務卿魯比歐18日表示，美國總統川普若在幾天內看不到明確的和平協議跡象，將停止嘗試斡旋俄烏之間的和平談判。

路透報導，魯比歐在法國巴黎會見歐洲和烏克蘭領導人後表示，川普仍然對達成協議感興趣，但「我們不會無止盡地投入這項努力，拖上好幾周甚至幾個月」。魯比歐說：「所以我們現在必須非常迅速判斷，我說的是幾天內，判斷接下來數周這件事是否有可能達成。如果有，我們就會參與；如果沒有，我們還有其他優先事項要處理。」

川普在競選期間曾承諾，一旦入主白宮，將在24小時內結束這場戰爭，但他在上任後收斂了這項說法，轉而表示目標是在4月或5月前促成協議，因為各種障礙陸續浮現。

魯比歐的談話突顯出美方對於一連串地緣政治難題遲遲無法取得進展，感到日益挫折。