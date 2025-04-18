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章家敦：北京疑默許傭兵赴烏參戰 換日後俄助犯台

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美籍華裔作家章家敦投書美媒寫道，北京可能知道且同意中國傭兵赴烏克蘭作戰，有學者擔心，基於中方的支持，當中國要求俄羅斯派兵幫忙入侵台灣時，俄國恐無法拒絕。

章家敦（Gordon G. Chang）著有「紅色計畫：中國摧毀美國的方案」（Plan Red: China’s Project toDestroy America，暫譯）、「中國即將崩潰」（TheComing Collapse of China）等書。

章家敦在「國會山莊報」（The Hill）寫道，一名前西方情報官員近日告訴路透社，約200名中國人在烏克蘭幫俄羅斯作戰；兩名不具名美國官員證實有上百人；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則估計有155人，烏軍近期還俘擄了兩人。

路透社提到，美國政府認為這些人是傭兵，看起來與中國政府沒有「直接關聯」。章家敦寫道，無論這種觀點是否正確，美國和其他國家都應讓中國為允許人民參戰攻擊烏克蘭而付出沉重代價。

章家敦表示，首先，中國政權確實派人赴烏克蘭；根據路透社報導，「中國軍官在北京許可下於俄羅斯前線附近徘迴，從這場戰爭中汲取教訓和戰術」，前西方情報官員也說，這些軍官「一定有許可才會在那裡」。

章家敦寫道，美國智庫「國際評估暨戰略中心」（IASC）資深研究員費學禮（Richard Fisher）上週告訴他：「（中國）共產黨迫切想在烏克蘭戰場上取得第一手經驗，讓人民解放軍為未來戰爭學些東西…對人民解放軍來說，在烏克蘭戰場上可以看到無人武器系統和電子作戰防禦系統之間的革命性拉鋸戰最激烈、最嚴酷的演變。」

費學禮說：「如果人民解放軍能抓住並擴充在烏克蘭戰場上學到的東西，就能大幅提升對台灣迅速發動閃電戰並獲勝的機會。」

章家敦寫道，這些中國人也可能不只觀察和回報國內，他們或許也為俄軍提供建議，畢竟中國一開始就支持俄羅斯的戰爭行動。

舉例來說，中國採購了俄羅斯石油，而英國、美國和歐盟都對俄國石油祭出制裁；中國也向被制裁的俄國機構開放金融和銀行系統、提供軍事情報和外交及宣傳方面的支援，還有一些消息人士說，中國出售軍民兩用貨品和武器給俄羅斯。

章家敦認為，鑒於中國對俄羅斯和北韓的支持，北韓不太可能在未經中國同意的情況下參戰協助俄方，「至於傭兵，北京很可能知情且同意他們參戰」。

章家敦寫道，智庫「解析中國」（Sinopsis）資深研究員柏頓（Charles Burton）說：「這些士兵不太可能在未經（中國國家主席）習近平政權完全同意的情況下獲准前往俄羅斯。」

曾任加拿大駐北京外交官的柏頓說：「習近平掌理的國家實行近乎全面監控，特別關注人民與俄羅斯等親密夥伴的互動…數百名中國役齡男子出國參加一場外國戰爭，北京肯定知道。」

章家敦表示，柏頓也擔心，基於中國在俄烏戰爭中給予的支持，當中國要求俄羅斯派兵幫忙入侵台灣或其他鄰國時，欠了人情的俄羅斯將無法拒絕。

他寫道，所以中國或許認為中國人在烏克蘭作戰大有好處，即便只是傭兵。他還說，美國和其他國家幾乎沒讓中國為大力支持俄羅斯在戰爭中的行動付出代價，因此北京現在認為可以不受懲罰地派人赴歐作戰，大家也不該驚訝。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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