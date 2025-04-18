跟北京槓上？澤倫斯基首度直指中國軍援俄羅斯

烏克蘭總統澤倫斯基週四（4月17日）在記者會上指控中國提供武器和火藥給俄羅斯。

2022年俄烏戰爭爆發至今3年多，歐洲各國多次提出類似質疑；不過，據路透社、烏克蘭媒體《基輔獨立報》（Kyiv Independent）等媒體報導，這是澤倫斯基首度第一次公開指責中國直接軍援俄國。

澤倫斯基說：「我們終於獲得情資，顯示中國在提供武器給俄國……我們認為中國的代表在俄羅斯的領土上參與了部分武器的生產。」他補充道，烏克蘭下週將提供更多相關細節。

相較於歐美各國，中國官方從未公開譴責俄羅斯侵略烏克蘭，且仍然跟俄國保持經濟往來。中國也一直致力於將自身形塑為中立方，否認以任何形式涉入俄烏戰事；烏克蘭則多次表示，歡迎中國扮演協調和平的角色。不過，對烏克蘭而言，若中國確實直接軍援俄國，這可能促使烏方立場轉變。

這週以來，烏克蘭與中國關係轉趨緊張。在澤倫斯基公布中國軍援情資的前幾天，烏克蘭曾召開一場記者會，會上有2位據稱是在烏克蘭東部頓涅茨克地區抓捕到的中國戰俘出席。烏方稱，目前至少有155名中國公民在烏克蘭境內為俄軍作戰，烏方已經掌握了這些人的身分資料。

其中一位戰俘王廣軍（音譯）說，加入俄羅斯軍隊是為了圓一個「從軍夢」。他說：「我從中國的一些國內app像快手和抖音（看到了徵兵廣告），因為這些平台瀏覽量很大，所以會有很多小的博主，可能其中某些人是專門發這些。」

王廣軍呼籲中國人不要相信有關這場戰爭的宣傳：「俄羅斯給我們的都是謊言，都是假的，俄羅斯沒有它說的那麼強大，烏克蘭也沒有它說的那麼弱小。」

中國至截稿前尚未回應澤倫斯基的指控。15日，被問及中國戰俘一事，中國外交部發言人林劍上週稱中國已多次提醒公民避免捲入俄烏衝突，並重申中國「致力於勸和促談，推動止戰停火」。

（綜合報導）

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