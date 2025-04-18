美國烏克蘭先簽備忘錄 擬下週簽署礦產協議

烏克蘭今天表示，基輔與華府已簽署備忘錄，朝向簽署美國總統川普推動的烏克蘭礦產資源開發協議邁出第一步。

路透社報導，川普說，這項協議可能下週簽署。

烏克蘭第一副總理暨經濟部長思維里登科（YuliaSvyrydenko）在社群媒體發文說，已簽署備忘錄。

她寫說：「我們很高興地宣布，與我們的美國夥伴簽署了意向備忘錄，為經濟夥伴協定（EconomicPartnership Agreement）及建立烏克蘭重建投資基金（Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine）鋪平道路。」

在川普政府提出一項更廣泛的新協議後，烏克蘭代表團上週末前往華府談判。美烏從未簽署最初達成的框架協議。

川普在白宮告訴記者：「我們有了礦產協議，我預計將在週四（24日）簽署。」

川普推動達成協議，讓美國優先取得烏克蘭天然資源和關鍵礦產，他認為這是對前總統拜登政府軍援烏克蘭的回饋。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在橢圓形辦公室表示：「我們仍在研議細節部分」。

記者詢問協議的時機和內容等進一步細節，白宮沒有回應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，兩國可能今天稍晚在線上簽署備忘錄。

澤倫斯基在基輔向記者說：「這是一項意向備忘錄，我們有正面、具建設性的意向。」

他還說，美方提議在達成全面協議之前簽署這項備忘錄。美烏礦產協議仍須經烏克蘭國會通過。

思維里登科稍早說，基輔與華府討論協議時出現重要進展，簽署備忘錄是第一階段。