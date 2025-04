美國烏克蘭先簽備忘錄 擬下週簽署礦產協議

烏克蘭今天表示,基輔與華府已簽署備忘錄,朝向簽署美國總統川普推動的烏克蘭礦產資源開發協議邁出第一步。

路透社報導,川普說,這項協議可能下週簽署。

烏克蘭第一副總理暨經濟部長思維里登科(YuliaSvyrydenko)在社群媒體發文說,已簽署備忘錄。

她寫說:「我們很高興地宣布,與我們的美國夥伴簽署了意向備忘錄,為經濟夥伴協定(EconomicPartnership Agreement)及建立烏克蘭重建投資基金(Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine)鋪平道路。」

在川普政府提出一項更廣泛的新協議後,烏克蘭代表團上週末前往華府談判。美烏從未簽署最初達成的框架協議。

川普在白宮告訴記者:「我們有了礦產協議,我預計將在週四(24日)簽署。」

川普推動達成協議,讓美國優先取得烏克蘭天然資源和關鍵礦產,他認為這是對前總統拜登政府軍援烏克蘭的回饋。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)今天在橢圓形辦公室表示:「我們仍在研議細節部分」。

記者詢問協議的時機和內容等進一步細節,白宮沒有回應。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)稍早表示,兩國可能今天稍晚在線上簽署備忘錄。

澤倫斯基在基輔向記者說:「這是一項意向備忘錄,我們有正面、具建設性的意向。」

他還說,美方提議在達成全面協議之前簽署這項備忘錄。美烏礦產協議仍須經烏克蘭國會通過。

思維里登科稍早說,基輔與華府討論協議時出現重要進展,簽署備忘錄是第一階段。