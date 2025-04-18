川普說下周四將與烏克蘭簽礦產協議 美官員爭數周內促成俄烏停火

美國總統川普表示，美國和烏克蘭將於下周四簽署一項關鍵礦產協議。另外，根據知情人士，美國官員在巴黎表示，希望幾周內能促成在烏克蘭全面停火。

川普周四在橢圓形辦公室會見義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）時表示：「我們有一項礦產協議，我想大概會在周四簽署，我認為他們會遵守這份協議。」

他的表態意味，因烏克蘭總統澤倫斯基與他和美國副總統范斯在橢圓形辦公室發生齟齬而擱淺的協議重回正軌，也暗示雙方已經就戰後開採烏克蘭礦產資源和重建基礎設施計畫的協議大綱達成一致。

川普要求美烏達成聯合發展協議，作為對美國在拜登任內提供武器和其他援助的補償。

本月稍早，兩國就該協議舉行了技術性磋商，並同意簽署過渡性質的意向備忘錄，以確認取得的積極進展。烏克蘭副總理思維里登科在社群媒體平台X發文稱，該文件周四稍晚已在線上簽署，為「經濟夥伴關係協議和烏克蘭重建投資基金的建立」掃清道路。

與此同時，知情人士透露，美國官員在巴黎與歐洲官員的一次會議上表示，美方希望在幾周內促成俄烏戰爭全面停火。

要求匿名的知情人士說，周四的討論包括法國總統馬克宏與美國特使魏科夫會晤，烏克蘭官員也出席。會議聚焦於如何儘快實現停火並達成持久的和平。知情人士之一說，與會者向美方表示，完全支持美國總統川普迅速終結戰爭的核心目標。

根據知情人士，美國官員表明，他們預計很快取得重大進展，周四與會的各方同意為此努力。

法國愛麗榭宮表示，來自德國、法國、美國和英國的國安顧問與談判代表下周將於倫敦再次會面，跟進在巴黎會議上的討論。