美烏簽署礦產合作備忘錄 川普：最快24日簽正式協議

烏克蘭17日宣布與美國簽署一份與礦產協議相關的備忘錄，作為推動雙方簽署開發烏克蘭礦產資源協議的第一步，雙方預計將在下周正式簽署協議。

烏克蘭第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）於社群媒體上宣布這項進展，並表示備忘錄的簽署象徵雙邊經濟合作的重要開端，稱「我們很高興與美方夥伴共同簽署意向備忘錄，這將為雙邊經濟夥伴協議鋪路，並促成設立烏克蘭重建投資基金」。

備忘錄簽署前，烏克蘭代表團於上周末前往華盛頓磋商，回應美國川普政府提出的一項更廣泛的合作方案。根據知情人士透露，雙方原本就一份初步框架協議達成共識，但始終未正式簽署。如今的備忘錄被視為邁向全面協議的重要轉捩點。

川普17日在白宮對媒體表示：「我們有一項礦產協議，預計在24日簽署。」他強調，這項協議將讓美國能優先取得烏克蘭的天然資源與關鍵礦產，作為拜登政府時期對烏軍援的回報。

川普並在橢圓形辦公室與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同場會談時指出，雙方正在敲定細節，協議全文預計達80頁，若進展順利，有望在25日前完成簽署。

貝森特說，「這份協議基本上就是我們之前達成共識的延伸版本，當時是簽署一份備忘錄，現在直接升級為正式協議。」

白宮方面尚未就協議內容及具體簽署時間作出進一步說明。

烏克蘭總統澤倫斯基則在基輔表示，兩國最快將於稍晚透過線上形式簽署這份備忘錄，並形容這是「建設性且正向的意圖」。稱「這是一份意向備忘錄，而我們雙方都有建設性的合作意願。」他也透露，先簽備忘錄、後簽全面協議的構想，是由美方主動提出，正式協議未來仍須經烏克蘭國會批准。