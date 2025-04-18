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川普：下週可能與烏克蘭簽署礦產協議

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，下週可能會跟烏方就開採烏克蘭戰略礦產一事簽署協議。

法新社報導，烏克蘭和美國先前就已計劃簽署相關協議，但川普與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）2月在白宮公開對槓，導致該協議談判工作暫時擱置。

川普今天在白宮告訴記者：「我們有一項礦產協議，我猜應該會在週四…下週四（24日）簽署。很快。我認為他們會履行協議。所以我們再看看。但我們針對那件事有協議。」

川普今天還說，他不要求澤倫斯基為俄羅斯入侵烏克蘭「負責」，但仍繼續批評這位親西方的烏克蘭領導人。

川普說：「我不要求澤倫斯基負責，但我對爆發這場戰爭並不感到高興。」

「我不是在責備他，但我想說的是，我不會說他做得非常好，好嗎？我不是（他的）超級粉絲。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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