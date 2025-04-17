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若基輔使用金牛座飛彈攻擊 俄羅斯：將視德國「直接介入」衝突

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯今天表示，若烏克蘭使用德國提供的金牛座巡弋飛彈攻擊俄國，莫斯科會將此視為德國「直接介入」這場衝突。路透
俄羅斯今天表示，若烏克蘭使用德國提供的金牛座巡弋飛彈攻擊俄國，莫斯科會將此視為德國「直接介入」這場衝突。路透

俄羅斯今天表示，若烏克蘭使用德國提供的金牛座巡弋飛彈攻擊俄國，莫斯科會將此視為德國「直接介入」這場衝突。

法新社報導，可能繼任德國總理的基督教民主聯盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）日前表示，願意提供烏克蘭這類飛彈。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴記者，利用金牛座（Taurus）巡弋飛彈「攻擊任何俄羅斯重要交通基礎設施，所有這一切將視為德國直接介入敵對行動」。

關於德國是否交付金牛座巡弋飛彈給烏克蘭，近來再次引發熱議。梅爾茨近日公開表示支持態度；可望續任的德國國防部長佩斯托瑞斯則持懷疑論點。

俄羅斯在2022年2月發動入侵烏克蘭戰爭，德國成為援助烏克蘭的歐盟第一大國。德國軍援烏克蘭抵禦軍備，即將離任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）多次對交付烏克蘭金牛座巡弋飛彈持反對立場。

德國國會選舉2月23日結束後，選舉贏家基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）與社會民主黨（SPD）目前正在籌組新政府。

俄烏戰爭 俄羅斯 巡弋飛彈 德國 烏克蘭

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