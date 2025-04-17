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恐影響兩國關係…俄羅斯擬利用遭查封美國公司 供應軍隊食品

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
華府和莫斯科就終結俄烏戰爭展開談判之際，罐頭食品製造商Glavprodukt成為焦點。該公司於去年10月遭莫斯科當局查封，也是唯一一家被俄國接管的美國公司。罐頭示意圖。圖／ingimage
華府和莫斯科就終結俄烏戰爭展開談判之際，罐頭食品製造商Glavprodukt成為焦點。該公司於去年10月遭莫斯科當局查封，也是唯一一家被俄國接管的美國公司。罐頭示意圖。圖／ingimage

根據路透社所見的1份文件，克里姆林宮已將一家美國擁有的公司查封且接管，並計劃用該公司為俄羅斯軍隊供應食品。路透社報導指出，此舉可能影響美俄之間日益升溫的關係。

華府和莫斯科就終結俄烏戰爭展開談判之際，罐頭食品製造商Glavprodukt成為焦點。該公司於去年10月遭莫斯科當局查封，也是唯一一家被俄國接管的美國公司。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾表示，這起事件的處理方式將成為重啟美俄關係談判的一環。

據路透社所見、Glavprodukt公司新管理階層寫給俄國總檢察長的信函，接管該公司是為了確保穩定生產，包括未來向國家近衛軍和國防部供應食品。

Glavprodukt公司目前由俄羅斯聯邦國家財產管理局（Rosimushchestvo）控制，該公司原為居住在洛杉磯的商人史米爾諾夫（Leonid Smirnov）所有。

俄國媒體上月報導，俄羅斯檢察官指控史米爾諾夫及其掌控的公司於2022年至2024年間將約13.8億盧布轉移出俄羅斯。

3月12日，應總檢察長辦公室的要求，莫斯科仲裁法院查封Glavprodukt的資產。相關庭審訂於4月18日舉行。

史米爾諾夫否認有任何非法行為，並稱該訴訟是一場「俄羅斯式的企業掠奪」，目的是要竊取他的公司。

目前已有約12家歐洲企業的俄國子公司遭總統普亭（Vladimir Putin）下令徵用，其中包括丹麥啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）和芬蘭能源集團富騰（Fortum）。克宮也曾揚言將接管更多外國資產。

路透社所見的這封信函還揭示了在這起徵用事件中可能受益的人士。俄羅斯聯邦國家財產管理局是應食品生產商Druzhba Narodov的請求，任命了Glavprodukt公司的新任領導人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

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