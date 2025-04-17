談判進展良好！美烏礦產協議一度擱置 澤倫斯基曝最新進度
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天證實，美國與烏克蘭礦產協議的緊張談判已取得「良好進展」，這項協議預計將使美國取得烏國礦產的優先權。
法新社報導，澤倫斯基在其每日演說中表示，協議的「法律內容已大致敲定，如果一切進展順利，該協議將為我們兩國帶來經濟效益。」
基輔和華府先前就已計劃簽署1項關於開採烏克蘭戰略礦產的協議，但美國總統川普與澤倫斯基2月在白宮公開對槓，導致該協議談判工作暫時擱置。
報導指，川普將這項協議視為美國前任總統拜登任內向烏國提供援助的補償。
澤倫斯基表示：「烏克蘭政府團隊與美方就經濟夥伴關係協議的協商正取得良好進展。」
烏國經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）稍早也證實，談判已取得「重大進展」。
思維里登科先前表示，烏國官員已「調整協議草案中的幾項內容」，雙方將很快簽署「意向書」（memorandum of intent）。她還說，烏克蘭國會將就最終協議進行表決。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）訪問阿根廷期間曾於14日表示，這項協議最快可能於「本週」簽署。
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