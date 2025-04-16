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卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

波蘭外長痛批普亭空襲蘇梅 羞辱美國和平意圖

中央社／ 華沙15日專電

波蘭外交部長西科爾斯基譴責俄羅斯總統普亭在烏克蘭蘇梅（Sumy）發動致命空襲，是對美國總統川普和平提議的「公開嘲弄」。他警告，普亭無意妥協，波蘭將聯手北約與歐盟強化支持烏克蘭，以對抗俄羅斯挑釁。

俄羅斯14日以無人機與飛彈攻擊蘇梅，摧毀住宅樓房與基礎設施，造成包括兩名兒童在內，共8人死亡，數十人受傷。

根據波蘭網路媒體（Wirtualna Polska）報導，西科爾斯基（Radosław Sikorski）在記者會上表示：「普亭（Vladimir Putin）用炸彈回應了川普的和平提議，這是對美國善意的公開羞辱」。他強調：「任何幻想普亭會輕易妥協的想法都應被這次襲擊打破。」

烏克蘭總統澤連斯基（Wołodymyr Zełenski）譴責此次襲擊為「蓄意恐怖行為」，並呼籲西方國家提供更多防空武器。他表示，俄羅斯試圖通過攻擊平民目標，削弱烏克蘭的抵抗意志。澤連斯基說：「蘇梅的每一個受害者都在提醒我們，俄羅斯的侵略不會停止。」

西科爾斯基重申：「普亭只尊重力量（strength），我們必須讓他明白侵略有代價。」他更批評俄羅斯針對平民的目的，是在摧毀烏克蘭的生存意志，而非侵佔領土而已。波蘭將與歐盟合作，向蘇梅提供緊急援助。

俄羅斯國防部則聲稱是針對「軍事基礎設施」進行攻擊，否認傷害平民。

波蘭網路媒體報導，俄烏戰爭已進入第3年，蘇梅襲擊顯示衝突遠未平息。波蘭與國際社會正面臨如何應對俄羅斯持續侵略的挑戰，同時需警惕普亭利用外交空隙，製造更多危機。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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