川普再批澤倫斯基 打不贏還挑起戰爭

美國總統川普十四日再度將俄烏戰爭歸咎烏克蘭總統澤倫斯基，指控他要對「數百萬人」喪生負責，還稱澤倫斯基「挑起戰爭」。

川普十四日會見薩爾瓦多總統納布格磊時談到俄烏戰爭，表示「數百萬人因為三個人喪命」。川普說，美國前總統拜登應該阻止戰爭，澤倫斯基應該阻止戰爭，俄國總統普亭不該開戰，「每個都有錯」。

川普說，「這麼說吧，普亭第一，根本不知道自己在做什麼的拜登第二，還有澤倫斯基」。

BBC指出，據估計俄烏戰爭雙方死傷人數為數十萬，而非「數百萬」。

記者提問，是否曾討論過澤倫斯基提出的購買愛國者飛彈系統時，川普稱澤倫斯基「一直在尋求購買飛彈」。川普說，「聽著，當你挑起一場戰爭時，你必須知道你能贏得戰爭，對吧？你不會對一個比你大廿倍的對手發起戰爭，然後指望別人給你一些飛彈」。

川普隨後吹噓他向烏克蘭提供標槍反戰車系統，稱這就是「他們怎麼贏得第一場大戰，戰車陷在泥濘，他們用標槍將它們摧毀」，還說烏克蘭人「當時有一句話，歐巴馬給了他們床單，川普給了他們標槍」。

川普一直催促交戰三年多的俄烏停火，儘管俄國和美國官員多次談判，目前仍未獲得俄方重大讓步。

川普特使威科夫十一日在俄國聖彼得堡會晤普亭，是兩人自川普一月重返白宮以來第三次會面。威科夫對福斯新聞說，他看到和平協議「正在成形」，「普亭的要求是必須取得永久和平。所以除了停火，我想我們可能接近達成對全球整體來說非常重要的東西」。他說，談判也包括俄羅斯與美國的商業協議，以重塑美俄關係。

澤倫斯基十一日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，邀請川普到烏克蘭「看看這些被摧毀或喪命的人、平民、戰士、醫院、教堂及孩子」。

川普尚未回應他是否會訪烏，但十四日上社群媒體發文稱，俄烏戰爭是「拜登的戰爭」，與他無關，他正在努力讓死亡和破壞停止，「如果二○二○年總統大選沒有被操縱，這場可怕戰爭就不會發生」。