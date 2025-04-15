與美就烏克蘭和平協議「難以達成一致」 俄：今後經濟絕不依賴西方

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，與美國就結束烏克蘭戰爭的和平協議的關鍵部分達成一致「並非易事」；他還強調，俄羅斯今後絕不會再允許自己在經濟上依賴西方。

美國總統川普表示希望被記住是一位「和平締造者」，並多次表示希望結束這場已經持續三年的「血腥戰爭」，但目前尚未達成任何協議。

分歧依舊 達成協議非易事

在接受俄羅斯商報《生意人報》（Kommersant）採訪時，拉夫羅夫被問及莫斯科與華盛頓是否已就和平協議的某些方面達成一致。他回應稱：「就協議的關鍵部分達成一致並非易事，這些問題仍在討論中。」

「我們非常清楚一份互惠互利的協議是什麼樣子——我們從未拒絕過（這樣一份協議）；我們也非常清楚，什麼樣的協議可能會讓我們再次落入陷阱。」拉夫羅夫說道。該採訪刊登在本週二（4月15日）的報紙上。

克里姆林宮週日則表示，現在期望與華盛頓關係正常化取得成效還為時尚早。

拉夫羅夫指出，俄羅斯的立場已由總統普丁在2024年6月明確表達：烏克蘭必須正式放棄加入北約的野心，並從俄羅斯聲稱擁有主權的烏克蘭四個地區的全部領土上撤軍。

「我們談論的是生活在這些土地上的人民的權利。正因如此，這些土地對我們而言彌足珍貴。我們不能放棄這些領土，任由那裡的人們被驅逐。」拉夫羅夫說道。

目前，俄羅斯控制了烏克蘭不到五分之一的領土，其中包括2014年被吞併的克里米亞，以及莫斯科如今聲稱屬於俄羅斯的另外四個地區的部分領土——這一主張並未得到大多數國家承認。

拉夫羅夫稱讚川普具備「常識」，指的是川普曾表示，美國此前支持烏克蘭加入北約，是導致戰爭爆發的主要原因。

不會再依賴西方

拉夫羅夫強調，俄羅斯政治菁英不會接受任何會讓俄羅斯重新陷入對西方在經濟、軍事、技術或農業方面依賴的局面。

他還表示，全球經濟一體化已被拜登政府通過對俄羅斯、中國和伊朗所實施的制裁「徹底摧毀」。

拜登、西歐領導人以及烏克蘭政府則將俄羅斯2022年的入侵形容為一場帝國式的領土掠奪，並多次誓言擊敗俄軍。

而普丁則將這場戰爭描述為與「正在衰落的西方」的較量。他表示，自1989年柏林圍牆倒塌後，西方通過擴大北約並侵佔其所認為的莫斯科勢力範圍，從而羞辱了俄羅斯。

（路透社）

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