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烏克蘭欲買愛國者 川普：你不會跟大20倍對手開戰後…指望別人給飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日在白宮南草坪舉行的活動中，歡迎2025年美國大學美式足球全國冠軍、俄亥俄州立大學美式足球隊。美國
美國總統川普14日在白宮南草坪舉行的活動中，歡迎2025年美國大學美式足球全國冠軍、俄亥俄州立大學美式足球隊。美國

美國總統川普14日在白宮會見薩爾瓦多總統納布格磊時，評論了烏克蘭提議購買美製愛國者防空系統以保護領空，指烏克蘭總統澤倫斯基「挑起戰爭」。

川普說，俄烏2022年2月爆發戰爭這件事，澤倫斯基、俄羅斯總統普亭以及時任美國總統拜登都有責任。川普對記者說，「因為這三個人，數百萬人送命。這麼說吧，普亭第一，其次是拜登，他根本不知道自己在做什麼；然後是澤倫斯基。」

烏克蘭真理報轉述，當記者提問，是否曾討論過澤倫斯基提出的購買愛國者系統時，川普稱烏克蘭總統「一直在尋求購買飛彈」。

川普說，「聽著，當你挑起一場戰爭時，你必須知道你能贏得戰爭，對吧？你不會去跟一個比你大20倍的對手挑起戰爭，然後指望別人給你一些飛彈」。

川普隨後吹噓自己才是向烏克蘭提供了標槍反戰車系統的人，稱這就是「他們怎麼贏得第一場大戰，戰車陷在泥濘，他們用標槍將它們摧毀」，還說烏克蘭人「當時有一句話，歐巴馬給了他們床單，川普給了他們標槍」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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