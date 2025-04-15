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川普特使：普亭有意願與烏克蘭達成永久和平協議

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭。 路透
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭。 路透

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天說，經過一番試圖終結俄烏戰爭的談判後，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）有意願與烏克蘭達成「永久和平」協議。

法新社報導，川普一直催促交戰3年多的俄羅斯和烏克蘭同意停火，儘管俄國和美國官員反覆談判，目前仍未獲得俄方任何重大讓步。

魏科夫11日在俄國聖彼得堡（Saint Petersburg）會晤普亭，這是他們自川普1月重返白宮以來的第3次會面。

魏科夫在福斯新聞頻道（Fox News）今天播出的訪談中說，他看到和平協議「正在成形」，普亭的兩名重要顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）都參加這場「備受矚目的會談」。

魏科夫說：「普亭的要求是必須在這裡取得永久和平。所以除了停火之外，我們對此做了回應。」他承認「我們花了一些時間才走到這一步」。

他還說：「我想我們可能接近達成對全球整體來說非常、非常重要的東西。」

他補充說，談判也包括俄羅斯與美國的商業協議，「我認為有可能透過一些非常引人注目的商機來重塑美俄關係，我想這也能為區域帶來真正的穩定」。

即使美方採取一連串外交行動，川普想要達成俄烏停火的目標仍然沒什麼有意義的進展。

普亭上個月拒絕美國與烏克蘭聯合提出無條件完全暫停交戰的提案，同時克里姆林宮同意在黑海停火，條件是西方國家撤銷某些制裁。

路透社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）接受俄國「工商日報」（Kommersant）訪問時，被問到俄美於潛在和平協議的一些面向上是否已達成共識，他說：「要在一項解決方案中的關鍵部分達成共識並不容易。還在討論中。」

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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