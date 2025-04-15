俄空襲烏東釀34死 川普：太可怕

俄羅斯空襲烏克蘭東北部蘇米市造成兩名孩童等至少卅四人死亡，美國總統川普十三日說這是「可怕的事」，卻沒有點名俄國；烏克蘭總統澤倫斯基則在同日播出、上周錄製的美媒專訪敦促川普訪烏，以了解俄國侵烏帶來的戰禍。

烏國官員指稱兩枚俄國彈道飛彈十三日襲擊蘇米市中心，造成卅四死、一一九人受傷，是烏國今年死傷最慘重的一次空襲。俄國國防部十四日聲明稱當天發射兩枚伊斯坎德飛彈，目標是烏軍指揮官會議，還指控基輔持續用平民當肉盾。

川普在空軍一號說，「我這為這太可怕了。有人告訴我，他們犯了個錯誤；但我認為這是件可怕的事，我認為整個戰爭都是可怕的事」。記者請川普進一步說明所謂錯誤是什麼，川普僅說「他們犯了錯」、「你要問他們」，未明說指的是何人何事。

川普和白宮都未點名莫斯科是攻擊主謀。美國國安會十三日說，該起攻擊「清楚且赤裸提醒我們，為何川普在關鍵時刻試圖結束這場可怕戰爭」。

美國國務卿魯比歐稍早則對「俄國飛彈攻擊蘇米的受害者」致哀。美國中東特使威科夫十一日才在俄國會晤總統普亭以推動川普的停戰倡議。

澤倫斯基十一日則接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」訪問，他邀請川普做任何決定、進行任何形式談判前，到烏國「看看這些被摧毀或喪命的人、平民、戰士、醫院、教堂及孩子」，如此就會明白普亭做了什麼。

澤倫斯基二月底訪問白宮時在媒體面前與川普和副總統范斯激烈口角，當時范斯也指控烏克蘭安排「宣傳之旅」接待外國領袖來爭取支持。澤倫斯基則一再否認。

英國廣播公司（BBC）報導，川普回任以來，財政部長貝森特是唯一訪烏的美國高階官員，目的還是要求澤倫斯基簽署有利華府的礦產協議，但烏方拒簽。

川普尚未回應他是否會訪烏。川普十四日在社群媒體發文說，俄烏戰爭是「拜登的戰爭」，與他無關，他正在努力讓死亡和破壞停止，「如果二○二○年總統大選沒有被操縱，這場可怕戰爭就不會發生」。

川普說，澤倫斯基和拜登導致這場鬧劇，事已至此，現在必須迅速讓戰爭停止。

儘管俄國持續攻擊烏國，美國仍與俄國直接對談，並針對潛在休戰協議，與烏國官員會談。