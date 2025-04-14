俄飛彈襲烏克蘭蘇米釀34死 莫斯科稱擊中烏軍會議
基輔當局昨天通報，俄羅斯的攻擊造成至少34人死亡。對此，俄國今天表示，其飛彈擊中烏克蘭軍方指揮官在蘇米（Sumy）召開會議的會場，並指控烏國利用平民作為「人肉盾牌」。
法新社報導，俄國國防部表示，俄軍向「指揮官開會的地點」發射了2枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈，聲稱擊斃60名烏克蘭軍人。
美國總統川普昨天被問及這起攻擊時表示：「我認為這太可怕了。有人告訴我，他們犯了一個錯誤。」
克里姆林宮（Kremlin）否認俄軍以平民或住宅區為目標。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及此次襲擊和川普的評論時告訴記者：「我們的軍隊只會打擊軍事與軍事相關目標。」
不過俄國軍方似乎承認有平民傷亡，並將責任歸咎於烏克蘭。俄國國防部表示：「基輔政權持續利用烏克蘭民眾作為人肉盾牌，在人口稠密的市中心設置軍事設施，並舉行有軍人參與的活動。」
另一方面，克宮肯定上週俄國總統蒲亭（VladimirPutin）與美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）就烏克蘭衝突舉行的會談。
培斯科夫表示：「這類接觸非常有用且非常有效。」他補充說，在聖彼得堡（Saint Petersburg）的會談提供蒲亭和川普間傳遞訊息「必要的管道」。
此外，克宮今天警告德國不要向烏克蘭提供金牛座（Taurus）飛彈，稱德國候任總理梅爾茨（FriedrichMerz）的提議可能導致這場已經持續3年的衝突惡化。
金牛座空射飛彈由德國與瑞典共同研發，射程長達500公里。
即將卸任的總理蕭茲（Olaf Scholz）先前曾排除向基輔提供這種飛彈，但梅爾茨昨天表示，只要德國與歐洲夥伴達成共識，他對這項提議抱持開放態度。
培斯科夫談到梅爾茨時表示：「他傾向立場更強硬，並主張採取一連串可能、也必然會使烏克蘭情勢進一步惡化的措施。」
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