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烏克蘭蘇米市遭空襲34死 捷克譴責俄國無意尋求和平

中央社／ 布拉格14日專電

俄羅斯13日對烏克蘭蘇米市發動致命飛彈襲擊，造成數十人死亡。捷克官員表達強烈譴責，呼籲國際對莫斯科採取更嚴厲行動。

俄羅斯13日空襲烏克蘭東北部蘇米州（SumyOblast）首府蘇米市，造成至少34名平民死亡，約100人受傷，其中包括多名兒童，是今年俄羅斯對烏克蘭最致命的攻擊之一。這起事件引發捷克再次呼籲國際社會對莫斯科採取更強硬措施。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，這次襲擊證明俄羅斯無意尋求和平。「俄羅斯在拖延談判，竭盡所能地持續殺戮。沒有比這更明確的證據，若不對俄羅斯施加更大壓力，局勢不會改變。」

他補充，這次俄羅斯針對蘇米的攻擊，是繼4月初對烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）的襲擊後，刻意針對平民的行動之一。

總理費亞拉（Petr Fiala）也指出，俄羅斯的行為對整個歐洲大陸構成威脅。「俄羅斯的帝國主義政策威脅整個歐洲的安全。這場戰爭是由俄羅斯挑起的，我們必須盡一切可能，確保其侵略政策無法得逞。」

費亞拉指出，捷克正與由英國和法國主導的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）合作，加強對烏克蘭的支持。

外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在社群平台X表示：「俄羅斯不尋求和平。這是一個由殺人兇手主導的政權，每天都在證明它不想要和平」，並重申捷克對烏克蘭的堅定支持。

眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）稱這次襲擊為「令人髮指的罪行」，並指出蒲亭（Vladimir Putin）的行為顯示他毫無和平意圖。她警告，「有責任感的政治人物，不能再天真地相信蒲亭會尋求和平。」

農業部長維博尼（Marek Výborný）稱這起襲擊為「極為野蠻的攻擊」，並譴責其為「戰爭罪行」，表示「無法容忍，絕對不可接受」。他同時呼籲美國總統川普（Donald Trump）對俄羅斯總統蒲亭追究責任，並推動停火。

蘇米市距離俄羅斯邊境僅數十公里，自3年前俄烏戰爭爆發以來，一直飽受空襲之苦。儘管川普政府試圖推動俄烏有限度的停火協議，但尚未帶來實質性的停火成果。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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