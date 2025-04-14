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俄羅斯對烏克蘭發動致命攻擊 世界領袖強烈譴責

中央社／ 烏克蘭蘇米13日綜合外電報導

世界領袖今天譴責俄羅斯烏克蘭的飛彈攻擊，這是數月來最致命攻擊之一。美國總統川普說，這是件「可怕的事」。聯合國秘書長古特瑞斯也表達對這次攻擊「深感震驚與不安」。

法新社報導，烏克蘭當局表示，今天上午2枚彈道飛彈擊中俄羅斯邊境的烏克蘭北部城市蘇米（Sumy）市中心，造成至少34人死亡，100多人受傷。

美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）2天前才前往俄羅斯會見俄羅總統蒲亭（Vladimir Putin）推動俄烏停戰，川普一直希望結束這場已有3年多的戰爭。

川普今天傍晚在返回華盛頓的空軍一號上告訴記者：「我認為這太可怕了。有人告訴我，他們犯了一個錯誤；但我認為這是一件可怕的事情，我認為整個戰爭都是一件可怕的事。」

記者請他更進一步說明他所謂的「錯誤」是指什麼時，川普說「他們犯了錯誤…你要問他們」。川普並未具體說明他指的是誰或指什麼。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱這次攻擊「令人震驚」，並且「悲慘地提醒人們，為何川普總統與他的政府要投入如此多的時間與精力來結束這場戰爭，追求永續和平」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲川普訪問烏克蘭，以便進一步了解俄羅斯入侵造成的破壞。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪文稿，澤倫斯基表示：「在作出任何決定、進行任何形式的協商前，請先看看遭摧毀或死亡的民眾、平民、士兵、醫院、教堂與兒童。」

烏克蘭緊急救援部門表示，飛彈造成34人死亡，其中包括2名兒童，117人受傷，其中有15名兒童。澤倫斯基表示有8名傷者情況危急。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，古特瑞斯對這次攻擊「深感震驚和不安」，這凸顯「最近幾週烏克蘭城鎮遭受類似攻擊的毀滅性模式」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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