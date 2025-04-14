俄飛彈襲擊烏克蘭蘇米市釀34死 川普：可怕的事

俄羅斯空襲烏克蘭城市蘇米（Sumy）造成至少34人死亡，美國總統川普今天表示，這是「一件可怕的事情」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在返回華府的空軍一號上告訴記者：「我認為這太可怕了。有人告訴我，他們犯了一個錯誤；但我認為這是一件可怕的事情，我認為整個戰爭都是一件可怕的事。」

記者請他更進一步說明他所謂的「錯誤」是指什麼時，川普說「他們犯了錯誤…你要問他們」。川普並未具體說明他指的是誰或指什麼。

美國國家安全會議（National Security Council）今天稍早表示，俄羅斯這場攻擊「清楚且赤裸裸地提醒我們，為什麼川普總統在關鍵時刻試圖結束這場可怕的戰爭」。

儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早對「今天俄羅斯飛彈攻擊蘇米的受害者」表示哀悼，但川普和白宮都沒有點名莫斯科是此次攻擊的主謀。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）2天前赴俄羅斯拜會俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），推動川普提出的停戰倡議。