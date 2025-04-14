澤倫斯基喊話川普訪烏克蘭 以體察俄羅斯入侵摧殘

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促美國總統川普訪問烏克蘭，好讓他更加了解俄羅斯入侵所帶來的毀滅。

綜合法新社和路透社報導，官員表示，兩枚俄羅斯彈道飛彈今天直搗烏克蘭北部城市蘇米（Sumy）市中心，造成34人喪命、117人受傷，是烏國今年以來遭遇死傷最慘重的一次攻擊。

澤倫斯基要求國際強悍回應莫斯科當局；與此同時，川普正在推動快速終結這場戰事，但遲遲未能取得突破性進展。

澤倫斯基在社群媒體上發布一支影片，影片中可見城市街道上遍布遺體，附近還有一輛遭摧毀的巴士及被燒毀的車輛。

他說，攻擊行動發生在聖枝主日（Palm Sunday，紀念耶穌榮進耶路撒冷），當時一些人正要上教堂，「只有惡棍才會這麼做，奪走平民百姓的性命」。

當地一名27歲居民表示：「與我們交戰的那一方總說他們是東正教信徒，說他們相信神，但我們今天卻親身經歷了恐怖主義。我無言以對。」

澤倫斯基接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時，呼籲川普訪問烏克蘭。

澤倫斯基說：「請在做出任何決定、任何形式的談判前，來看看這些被摧毀或喪命的人、平民、戰士、醫院、教堂及孩子們。」他還說，如此一來，川普就會「明白俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）做了什麼」。這段訪談內容預定今天播出。

澤倫斯基發出這項邀請之際，川普正在推動快速終結這場打了超過3年的戰爭，儘管俄羅斯持續攻擊烏克蘭，美國仍與俄國進行直接對談。

華府也針對可能的休戰協議與烏克蘭官員舉行會談。

澤倫斯基2月底訪問白宮，在媒體面前與川普和美國副總統范斯（JD Vance）發生激烈口角。

當時范斯指控烏克蘭安排「宣傳之旅」接待外國領袖，以爭取支持。

對此澤倫斯基一再否認，並告訴哥倫比亞廣播公司，如果川普訪問烏克蘭，「我們什麼也不會準備，不會作秀」。