快訊

不只老化，禿髮竟也會讓頭髮變白！多吃「這些食物」抗白髮 做2事促血液循環

日本餐廳苛刻高價變「富人遊戲」？名廚揭殘酷真相

面對關稅挑戰勉國人「吃苦當作吃補」 總統府修剪賴清德致詞影片引關注

澤倫斯基喊話川普訪烏克蘭 以體察俄羅斯入侵摧殘

中央社／ 華盛頓/基輔13日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促美國總統川普訪問烏克蘭，好讓他更加了解俄羅斯入侵所帶來的毀滅。

綜合法新社和路透社報導，官員表示，兩枚俄羅斯彈道飛彈今天直搗烏克蘭北部城市蘇米（Sumy）市中心，造成34人喪命、117人受傷，是烏國今年以來遭遇死傷最慘重的一次攻擊。

澤倫斯基要求國際強悍回應莫斯科當局；與此同時，川普正在推動快速終結這場戰事，但遲遲未能取得突破性進展。

澤倫斯基在社群媒體上發布一支影片，影片中可見城市街道上遍布遺體，附近還有一輛遭摧毀的巴士及被燒毀的車輛。

他說，攻擊行動發生在聖枝主日（Palm Sunday，紀念耶穌榮進耶路撒冷），當時一些人正要上教堂，「只有惡棍才會這麼做，奪走平民百姓的性命」。

當地一名27歲居民表示：「與我們交戰的那一方總說他們是東正教信徒，說他們相信神，但我們今天卻親身經歷了恐怖主義。我無言以對。」

澤倫斯基接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時，呼籲川普訪問烏克蘭。

澤倫斯基說：「請在做出任何決定、任何形式的談判前，來看看這些被摧毀或喪命的人、平民、戰士、醫院、教堂及孩子們。」他還說，如此一來，川普就會「明白俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）做了什麼」。這段訪談內容預定今天播出。

澤倫斯基發出這項邀請之際，川普正在推動快速終結這場打了超過3年的戰爭，儘管俄羅斯持續攻擊烏克蘭，美國仍與俄國進行直接對談。

華府也針對可能的休戰協議與烏克蘭官員舉行會談。

澤倫斯基2月底訪問白宮，在媒體面前與川普和美國副總統范斯（JD Vance）發生激烈口角。

當時范斯指控烏克蘭安排「宣傳之旅」接待外國領袖，以爭取支持。

對此澤倫斯基一再否認，並告訴哥倫比亞廣播公司，如果川普訪問烏克蘭，「我們什麼也不會準備，不會作秀」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普宣布最新關稅前...台股翻紅回神 台積電站回9字頭 鴻海大漲逾7%

川普否認關稅豁免！點名各國別想逃 「尤其是中國」

FBI：美高中生為暗殺川普推翻政府而弒親

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

相關新聞

俄飛彈襲烏東 至少32死

烏克蘭十三日指稱，東北部蘇米州首府蘇米市中心當天上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，至少兩名孩童等卅二人死亡、十名孩童等八十四人受...

烏克蘭蘇米市遭空襲32人喪命 澤倫斯基籲盟邦施壓俄羅斯

俄羅斯今天空襲烏克蘭東北部蘇米州（Sumy Oblast）首府蘇米市，迄今造成32人喪命。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟邦對俄...

烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

來自烏克蘭的官方消息稱，一名烏克蘭戰鬥機飛行員駕駛F-16 戰機執行任務時陣亡。烏克蘭總統澤連斯基證實：「今天，在一次戰鬥中，駕駛 F-16…

烏克蘭東北部遇致命空襲！俄彈道飛彈襲擊蘇米市 至少21死83傷

烏克蘭內政部長克利孟科說，烏國東北部蘇米市市中心13日上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，已知至少21人死亡、83人受傷。路透指出...

會談逾4小時…普亭會美特使沒結果 川普：俄須快點行動

俄羅斯總統普亭11日在聖彼得堡會晤川普總統的中東特使威科夫(Steven Witkoff)，兩人會談約四個半小時，會後克...

川普：俄烏停戰談判可能進展順利 但需妥協或閉嘴

美國總統川普今天表示，有關結束烏克蘭戰爭的談判可能會進展順利，但「到了一定時候，你要嘛接受，要嘛閉嘴」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。